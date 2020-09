La rumeur circulait depuis le début du mois d’août, elle est aujourd’hui confirmée : SoftBank va céder la totalité des actions d’Arm à Nvidia dans le cadre d’une opération pouvant atteindre 40 milliards de dollars. Nvidia paiera à SoftBank 12 milliards de dollars en espèces, dont 2 milliards de dollars lors de la signature, et 21,5 milliards de dollars en actions ordinaires Nvidia. De plus, SoftBank pourra recevoir jusqu’à 5 milliards de dollars en espèces ou en actions ordinaires sous réserve de la satisfaction d’objectifs de performance financière par Arm. Enfin, Nvidia émettra également pour 1,5 milliard de dollars d’actions destinées aux salariés d’Arm. Les activités IoT d’Arm sont exclues de la transaction. Celle-ci, qui doit être approuvée par les autorités réglementaires du Royaume-Uni, de Chine, des États-Unis et de l’Union européenne, pourrait prendre 18 mois.

Dans un contexte de guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine, Pékin ne verra certainement pas d’un bon œil le transfert de la technologie Arm à une entreprise US, d’autant que la technologie du Britannique est notamment utilisée par Huawei. Pour rassurer les Britanniques cette-fois, Nvidia assure qu’Arm, qui conservera son nom, restera à au Royaume-Uni. « Arm restera basé à Cambridge. Nous allons développer ce site formidable et construire un centre de recherche sur l’IA de classe mondiale, soutenant les développements dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la robotique, des voitures autonomes et d’autres domaines. Et, pour attirer des chercheurs et des scientifiques du Royaume-Uni et du monde entier pour mener des travaux révolutionnaires, Nvidia construira un supercalculateur d’intelligence artificielle de pointe, alimenté par des processeurs Arm. Arm Cambridge sera un centre technologique de classe mondiale », promet dans un communiqué Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia.

La vente à Nvidia permet à SoftBank, qui avait fait l’acquisition du Britannique en 2016 pour 32 milliards de dollars, de se désendetter. La holding japonaise détiendra par ailleurs une participation pouvant atteindre 10% dans l’entreprise californienne. « Nvidia est le partenaire idéal pour Arm », affirme dans le communiqué le patron de SoftBank Masayoshi Son. « Il s’agit d’une combinaison convaincante qui projette Arm, Cambridge et le Royaume-Uni à l’avant-garde de certaines des innovations technologiques les plus passionnantes de notre époque et c’est pourquoi SoftBank est ravi d’investir dans le succès à long terme d’Arm en tant qu’actionnaire majeur de Nvidia. Nous sommes impatients de soutenir le succès continu de l’entreprise combinée. »