Malgré la transition de la société vers la fourniture de logiciels par abonnement et la forte réduction des ventes de matériel, Nutanix renoue avec la croissance et voit son chiffre d’affaires légèrement progresser (+1%) au premier trimestre de son exercice 2019 décalé (clos le 31 octobre) et atteindre 314,8 millions d’euros. C’est supérieur aux 306,4 millions de dollars attendus par les analystes. Les ventes de matériel ont représenté à peine 9,7 millions de dollars au cours du trimestre, contre 32,5 millions de dollars il y a un an. En revanche, les produits des abonnements ont augmenté de 72% pour atteindre 218 millions, soit 69% du total des revenus.

Le CEO et fondateur de Nutanix, Dheeraj Pandey, attribue cette évolution à trois facteurs : l’activité commerciale et marketing, le passage au logiciel proposé sous forme d’abonnement et l’attraction des produits offrant une pile de cloud hybride.

Concernant les produits, le patron de la société a notamment mis l’accent sur le partenariat signé avec HPE, combinant l’infrastructure hyperconvergée de Nutanix et l’offre de paiement à la consommation GreenLake de HPE, qui a constitué un secteur de croissance important.

« Au premier trimestre, plus de la moitié de nos clients HPE DX étaient également de nouveaux logos pour Nutanix, validant ainsi ce nouveau partenariat », a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats aux analystes (retranscrite par Seeking Alpha). « Un exemple de la manière dont notre nouvelle relation avec HPE se développe plus rapidement que tous nos partenariats OEM antérieurs est un contrat de près de 2 millions de dollars signé au premier trimestre avec un nouveau client, une grande compagnie d’assurance basée dans la zone EMEA. »

La société revendique au 31 octobre 14.960 clients dont 780 signés au cours du trimestre.

Pour le trimestre en cours, Nutanix prévoit des revenus logiciels et support compris entre 330 millions de dollars et 335 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’année, ils devraient s’établir entre 1,30 milliard de dollars et 1,40 milliard de dollars.

Après la clôture de Wall Street lundi soir, le titre progressait de 21% à 34,84 dollars.