Le CEO de Nutanix , Dheeraj Pandey, veut se retirer du classement du matériel hyperconvergé de l’étude de marché IDC. Il estime qu’une méthodologie de recherche plus précise et uniquement logicielle du cabinet d’analyse montrerait que sa société est le leader incontesté du marché des logiciels hyperconvergés et non VMware.

« En tant que fournisseur de logiciels d’infrastructure hyperconvergée, nous pensons que Nutanix ne devrait pas être inclus dans une vision matérielle du marché telle que celle-ci qui divise notre part de marché des logiciels entre nos partenaires OEM », a-t-il expliqué à CRN. « Nous attendons avec impatience qu’IDC revoie sa perception du logiciel, ce qui démontrera que Nutanix est le leader incontesté du marché du HCI défini par logiciel. »

Sa réaction est dictée par le fait que dans son Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker du deuxième trimestre, IDC a classé Nutanix à la deuxième place du marché mondial des logiciels hyperconvergés en termes de part de marché derrière VMware, et également comme le numéro deux de la catégorie des systèmes HCI, derrière Dell Technologies.

IDC classe les fournisseurs sur le marché des logiciels d’infrastructure hyperconvergée (HCI) par le propriétaire du logiciel fournissant les principales fonctionnalité d’hyperconvergence. Toutefois, les parts de marché des logiciels incluent également les ventes de matériel. En réalité, ces chiffres additionnent le matériel HCI, les logiciels HCI et les logiciels d’infrastructure de systèmes vendus. Nutanix affirme que cette mesure le désavantage dans le classement d’IDC par rapport à ses concurrents, qui incluent VMware et Dell Technologies, avantagés par une intégration étroite entre les logiciels VMware et le matériel VxRail de Dell.

Pionnier des appliances hyperconvergées, Nutanix a fait un virage vers un modèle axé sur le logiciel. Moins de 1% de son chiffre d’affaires provient actuellement des ventes de matériel.

Tonya Chin, directrice de la communication et vice-présidente principale du marketing d’entreprise de Nutanix, indique de son côté que les valeurs matérielles des rapports d’IDC associés au logiciel Nutanix varient considérablement selon le fournisseur de matériel. « Selon la méthodologie appliquée par IDC, pour chaque dollar de logiciel HCI vendu par Nutanix, la part de marché se situe entre 1,30 et 4,50 dollars de matériel, avec une moyenne de 2 dollars. Cela est dû au décalage important des valeurs du matériel HCI que ces fournisseurs rapportent à IDC », explique-t-elle.

Interrogé par nos confrères, IDC a refusé de commenter la réaction de Nutanix. Dans son communiqué de presse accompagnant la publication de son Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, le cabinet reconnaît toutefois que les ventes de matériel étaient un critère important de son étude.