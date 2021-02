Gartner entièrement remis à plat son quadrant magique pour les infrastructures hyperconvergées en le resserrant sur les logiciels d’infrastructures hyperconvergées, capables de s’exécuter sur les serveurs de plusieurs fournisseurs. Conséquence : assimilés à des fournisseurs de systèmes intégrés hyperconvergés, Cisco, Dell EMC, HPE et Huawei sont exclus du dernier quadrant (paru en décembre dernier), ne laissant que Nutanix et VMware dans le carré des leaders. Gartner précise toutefois qu’il consacrera ultérieurement un quadrant magique spécifique aux systèmes intégrés hyperconvergés.

Comme l’année dernière, Microsoft est le seul visionnaire. En revanche, il n’y a pas de challenger. Pivot3, qui figurait dans ce carré avec Huawei dans l’édition 2019, ayant cette fois-ci été relégué dans le carré des acteurs de niche avec Scale Computing, StorMagic, Sangfor Technologies, StarWind, Huayun Data Group et Datacore Software. À noter que Red Hat sort du carré des acteurs de niche, ayant décidé de se concentrer sur un nombre trop restreint de cas d’usage.

Légèrement en avance sur VMware sur l’axe de l’exécution (mais très légèrement en retrait sur l’axe de la complétude de la vision), Nutanix est crédité par Gartner de fonctionnalités logicielles et de services de données HCI pour les déploiements sur site et dans le cloud public parmi les plus complets du marché.

Gartner remarque qu’au cours des douze derniers mois, Nutanix a étendu ses capacités d’automatisation et qu’il a continué de se développer à l’échelle mondiale. Gartner estime que l’éditeur possède l’une des bases installées les plus importantes, les plus fidèles et les plus satisfaites. Désormais, les licences logicielles Nutanix peuvent être déployées indifféremment sur site ou dans le Cloud public. Gartner apprécie également la grande variété de cas d’usage couverts par Nutanix.

Gartner note toutefois que l’offre Nutanix reste haut de gamme – et à ce titre qu’elle n’est peut-être pas la plus rentable pour les redimensionnements à la baisse et les déploiements en périphérie ; que son offre Clusters (déclinaison pour les environnements cloud publics) est relativement naissante ; et que la société continuant de revenus pour financer sa croissance, elle n’est toujours pas rentable.

Gartner reconnaît à VMware son vaste portefeuille produits, ses capacités HCI-as-a-Service dans six des plus grands environnements hyperscale (AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, Alibaba Cloud et IBM Cloud), sa large communauté de talents formés sur ses technologies, sa viabilité à long terme… Gartner souligne cependant le manque de compétitivité de ses offres, la complexité de configuration de vSAN et l’absence de prise en charge d’autres hyperviseurs que ESX.

Gartner qualifie l’Azure Stack de Microsoft de produit en transition issu de Windows Server et évoluant vers une solution d’infrastructure hyperconvergente. Si Gartner lui reconnaît l’avantage d’être gérée comme Azure Cloud Platform, d’utiliser des services cloud Azure, tels que la réplication de site, la sauvegarde et Kubernetes, d’être être pris en charge sur les systèmes de nombreux fournisseurs et de bénéficier du riche réseau de partenaires de Microsoft, il constate que de nombreuses organisations ne connaissent pas Azure Stack ou le confondent avec Azure Stack Hub.

D’autre part, le cabinet d’études note que le nouveau Azure Stack 20H2 est différent de l’Azure Stack originel qui faisait partie de Windows Server Datacenter. « Les clients doivent choisir la version qu’ils souhaitent utiliser, sans moyen clair de transition entre les deux », écrit Gartner. « Microsoft n’a pas encore démontré qu’il peut efficacement commercialiser et fournir un produit d’infrastructure hyperconvergée qui ne fait pas partie de Windows Server ».

Pour finir, on attirera l’attention sur StarWind et son appliance StarWind HyperConverged (HCA). Gartner note que StarWind offre un rapport prix/performances attrayant pour les PME et qu’il affiche l’un des scores les plus élevés pour la satisfaction globale des clients.