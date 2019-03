Le 8 mars dernier, une semaine après la chute de plus de 32% des actions de Nutanix en raison de la faiblesse des prévisions pour le troisième trimestre fiscal, le chief revenue officer (directeur en charge de l’optimisation des revenus), Louis Attanasio, a quitté le spécialiste de l’hyperconvergence révèle CRN.

Selon un document déposé auprès de la la US Securities and Exchange Commission (SEC), Louis Attanasio a informé l’entreprise qu’il partait « pour poursuivre d’autres opportunités ». « La société remercie M. Attanasio pour les services rendus à la société », a déclaré Nutanix lors du dépôt du document. Ce dernier ne précise pas si le « démissionnaire » sera remplacé.

Selon le site Web de Nutanix, Louis Attanasio était responsable des activités commerciales mondiales « qui comprennent les ventes sur le terrain et techniques, les ventes internes, les ventes du channel et OEM, ainsi que les services professionnels. »

Interrogé par nos confrères, la firme de San Jose n’a pas souhaité faire de commentaires.

Le 28 février dernier, le titre Nutanix avait chuté de 32,72% lors des transactions après-bourse, passant de 50,09 dollars à 33,7 dollars. La capitalisation de la société avait ainsi fondu d’un tiers pour s’établir à 6 milliards de dollars contre encore 9 milliards de dollars la veille. Raison de cette chute ? Des prévisions décevantes pour le troisième trimestre en cours. Les dirigeants de l’entreprise avaient alors évoqué « des déséquilibres dans les dépenses marketing pour la génération de leads » ainsi que des recrutements de commerciaux ne suivant pas « les objectifs haussiers de l’entreprise ». « Les dépenses pour la génération de leads sont une composante clé pour bâtir un pipeline de nouvelles affaires, ce qui a finalement un impact sur les commandes, les facturations et les revenus », avait expliqué le directeur financier de l’entreprise, Duston Williams, ajoutant que certaines actions en faveur de la génération de leads prévues n’avaient pas pu être réalisées.

Louis Attanasio, qui a plus de 35 ans d’expérience dans les domaines de la technologie et des ventes, dont 16 ans chez IBM, avait rejoint Nutanix en novembre 2017. Il était auparavant vice-président exécutif et chief revenue officer chez Informatica.