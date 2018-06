Le marché de la convergence se porte toujours aussi bien. Il ressort des statistiques fournies par IDC qu’il a grimpé de 19,6% d’une année sur l’autre au premier trimestre, générant 3,2 milliards de dollars. « Dans le monde entier, les organisations accroissent leurs investissements dans des technologies de datacener qui éliminent les silos inefficaces et prennent en charge les décisions centrées sur l’entreprise plutôt que les décisions centrées sur l’infrastructure », constate dans un communiqué Eric Sheppard, vice-président chargé de la recherche sur les serveurs et les infrastructures de stockage au cabinet. « Cela entraîne des dépenses accrues en faveur des systèmes convergés qui peuvent, en toute sécurité, réduire la complexité des infrastructures de datacenters et permettre aux équipes IT de se concentrer sur des projets de grande valeur commerciale. »

Le cabinet d’analyse fait désormais la distinction entre trois segments : les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés, les plateformes intégrées, et les systèmes hyperconvergés. Les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés rassemblent de base serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux et des éléments basiques de gestion. Ils ont généré 1,3 milliard de dollars au premier trimestre, ce qui représente une baisse de 0,9% sur un an mais 41,7% du chiffre d’affaires total du marché des systèmes convergés. Avec une part de marché de 48% et des revenus de 641,3 millions de dollars (-1%), Dell reste le principal fournisseur du marché devant le duo Cisco/NetApp qui avec 462,0 millions de dollars (+16,8%), voit sa part de marché progresser à 34,6%. De son côté, dernier de ce Top 3, HPE enregistre une chute de ses ventes de 42,4% à 105,3 millions de dollars et doit se contenter d’une part de marché de 7,9%.

Top 3 Companies, Worldwide Certified Reference Systems & Integrated Infrastructure, Q1 2018 (Revenues are in Millions) Company 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $641.3 48.0% $648.0 48.0% -1.0% 2. Cisco/NetApp $462.0 34.6% $395.6 29.3% 16.8% 3. HPE $105.3 7.9% $182.9 13.6% -42.4% All Others $128.5 9.6% $122.9 9.1% 4.6% Total $1,337.1 100% $1,349.4 100% -0.9% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 26, 2018

* Note: Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.

Les plateformes intégrées, couplent des systèmes intégrés à une pile de logiciels préinstallés et à de l’ingénierie des systèmes personnalisée (outils de développement d’applications, bases de données, outils de test et d’intégration…). Avec 641,2 millions de dollars (+0,9%), elles ne pèsent plus que 20% du marché.

Enfin, les systèmes hyperconvergés réunissent le stockage de base et des fonctionnalités de calcul dans une seule solution hautement virtualisée basée sur des serveurs x86. Avec désormais 38,3% du marché des systèmes convergés et 1,2 milliard de dollars, les ventes de systèmes hyperconvergés enregistrent au premier trimestre une croissance de 76,3% d’une année sur l’autre. Oracle domine ce segment, générant un chiffre d’affaires de 356,8 millions de dollars et capturant 55,6% des ventes.

IDC propose deux tableaux des solutions d’hyperconvergence, le premier présente celles-ci sous leur marque, le second selon le nom de l’éditeur du logiciel. Le chiffre d’affaires total est donc le même. Dans le premier cas, avec 363 millions de dollars (+142%) et une part de marché de 29,6%, Dell se classe en tête du Top 3. A la deuxième place figure Nutanix avec 273,0 millions de dollars (+71,5%) et une part de marché de 22,2%. HPE et Cisco se disputent la troisième place avec respectivement 61,0 millions de dollars (+112,3%) et 59,9 millions de dollars (+145,0%) de chiffre d’affaires, soit 5,0% et 4,9% de part de marché. Si l’on s’en tient au fournisseur du logiciel, VMware enregistre des revenus de 456,3 millions de dollars (+109,5%, soit une part de marché de 37,2%. Avec 398,4 millions de dollars (+85,5%) et une part de marché de 32,5%, Nutanix s’octroie la deuxième place devant HPE et Cisco.

Top 3 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems, Q1 2018 (Revenues are in Millions) Company 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $363.0 29.6% $150.0 21.6% 142.0% 2. Nutanix $273.0 22.2% $159.2 22.9% 71.5% T3. HPE** $61.0 5.0% $28.7 4.1% 112.3% T3. Cisco** $59.9 4.9% $24.5 3.5% 145.0% All Others $470.4 38.3% $333.6 47.9% 41.0% Total $1,227.2 100% $696.0 100% 76.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 26, 2018

* – Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.

** – IDC declares a statistical tie in the worldwide converged systems market when there is a difference of one percent or less in the revenue share of two or more vendors.

Top 4 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems Based on Owner of HCI Software, Q1 2018 (Revenues are in Millions) Company 1Q18 Revenue 1Q18 Market Share 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q18/1Q17 Revenue Growth 1. VMware $456.3 37.2% $217.8 31.3% 109.5% 2. Nutanix $398.7 32.5% $214.9 30.9% 85.5% T3. HPE** $61.3 5.0% $16.1 2.3% 280.8% T3. Cisco** $59.9 4.9% $24.5 3.5% 145.0% All Others $251.0 20.4% $222.6 32.0% 12.7% Total $1,227.2 100.0% $696.0 100.0% 76.3% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 26, 2018

** – IDC declares a statistical tie in the worldwide converged systems market when there is a difference of one percent or less in the revenue share of two or more vendors.