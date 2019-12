Au cours du troisième trimestre, les revenus du marché mondial des systèmes convergents ont augmenté de 3,5% d’une année sur l’autre pour atteindre 3,75 milliards de dollars.

« Le marché des systèmes convergents continue de croître malgré un environnement d’infrastructure de centre de données global difficile », commente dans un communiqué Sebastian Lagana, directeur de la recherche, Infrastructure Platforms and Technologies chez IDC. « En particulier, les solutions hyperconvergées restent très demandées car les fournisseurs font un excellent travail en positionnant ses solutions comme un cadre idéal pour les environnements hybrides multicloud en raison de leur nature définie par logiciel et de leur facilité d’intégration dans les environnements sur site agnostiques. »

IDC distingue dans le marché des systèmes convergents trois segments : les systèmes de référence certifiés et les infrastructures intégrées, les plateformes intégrées, et les systèmes hyperconvergés. Le marché des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées a généré environ 1,26 milliard de dollars de revenus au cours du troisième trimestre, ce qui représente une contraction de 8,4% d’une année sur l’autre et 33,7% de tous les revenus des systèmes convergents. Les ventes de plateformes intégrées ont quant à elles reculé de 13,9%, générant 475 millions de dollars, soit 12,6% du chiffre d’affaires total du marché des systèmes convergents. En revanche, les revenus des ventes de systèmes hyperconvergés ont bondi de 18,7% d’une année sur l’autre au cours du trimestre, soit 53,7% du marché total des systèmes convergents.

Avec 708,4 millions de dollars de chiffre d’affaires et une part de marché de 35,1%, Dell Technologies reste le plus grand fournisseur de systèmes hyperconvergés complets. Suit Nutanix, avec 262,2 millions de dollars de revenus (-6,8%) et une part de marché de 13,0%. On trouve ensuite Cisco, Hewlett Packard Enterprise et Lenovo, qui ont généré respectivement 109,0 millions de dollars, 91,9 millions de dollars et 91,5 millions de dollars, ce qui représente des parts de marché de respectivement 5,4%, 4,6% et 4,5%.

Si l’on s’en tient aux fournisseurs de logiciels (y compris les logiciels équipant les systèmes complets), les ventes de systèmes exécutant des logiciels hyperconvergés VMware ont représenté 766,2 millions de dollars, soit 39% du marché des systèmes convergents. Les systèmes exécutant le logiciel hyperconvergé Nutanix ont de leur côté généré 549,2 millions de dollars, soit 27,2% du marché.

Top 3 Companies, Worldwide Hyperconverged Systems as Branded, Q3 2019 (revenue in $M) Company 3Q19 Revenue 3Q19 Market Share 3Q18 Revenue 3Q18 Market Share 3Q19/3Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologiesa $708.4 35.1% $496.8 29.3% 42.6% 2. Nutanix $262.2 13.0% $281.2 16.6% -6.8% T3. Cisco* $109.0 5.4% $78.1 4.6% 39.5% T3. Hewlett Packard Enterprise* $91.9 4.6% $80.3 4.7% 14.4% T3. Lenovo* $91.5 4.5% $58.8 3.5% 55.6% Rest of Market $753.0 37.4% $703.0 41.4% 7.1% Total $2,016.1 100.0% $1,698.3 100.0% 18.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, December 12, 2019

Table Notes:

a Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.

* IDC declares a statistical tie in the worldwide converged systems market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or unit shipments among two or more vendors.