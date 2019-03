Vendredi matin, la capitalisation de Nutanix avait fondu d’un tiers pour s’établir à 6 milliards de dollars contre encore 9 milliards de dollars la veille. Le titre avait en effet chuté de 32,72% lors des transactions après-bourse, passant de 50,09 dollars à 33,7 dollars. Raison de cette chute ? Des prévisions décevantes pour le troisième trimestre en cours accompagnant l’annonce de solides résultats.

Le deuxième trimestre s’est en effet achevé avec un chiffre d’affaires de 335 millions de dollars, en hausse de 16% sur un an. Les facturations atteignent 413,4 millions de dollars, contre 355,9 millions de dollars. Les revenus provenant des logiciels et du support s’établissent à 297,4 millions de dollars, en hausse de 42% par rapport à 208,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2018. La marge brute GAAP est en hausse de 62% à 74,4%. En revanche, la perte nette est quasiment doublée pour s’établir à 122,8 millions de dollars comparativement à 62,6 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice 2018.

Malheureusement, pour le trimestre en cours le spécialiste de l’hyperconvergence prévoit des revenus compris entre 290 et 300 millions de dollars et une facturation située entre 360 ​​millions et 370 millions de dollars. Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 348 millions de dollars avec une facturation de 430 millions de dollars.

Selon nos confrères de CRN, les dirigeants de Nutanix donnent principalement deux explications à ce recul : « des déséquilibres dans les dépenses marketing pour la génération de leads » ainsi que des recrutements de commerciaux ne suivant pas « les objectifs haussiers de l’entreprise ». « Les dépenses pour la génération de leads sont une composante clé pour bâtir un pipeline de nouvelles affaires, ce qui a finalement un impact sur les commandes, les facturations et les revenus », a expliqué le directeur financier de l’entreprise, Duston Williams, ajoutant que certaines actions en faveur de la génération de leads prévues n’avaient pas pu être réalisées.

La société a pris des mesures dès le mois de décembre pour réaffecter des fonds au marketing, à la génération de leads et à la réduction de recrutements non commerciaux. « Les changements que nous avons mis en place montrent déjà des signes positifs au sommet de l’entonnoir et nous nous attendons à une traction croissante dans le pipeline des ventes pour les prochains trimestres », a indiqué le CEO de Nutanix, Dheeraj Pandey. Ce dernier a également annoncé que le directeur de ventes pour la région EMEA allait également prendre en charge l’Amérique du Nord, Chris Kaddaras ayant obtenu d’excellents résultats sur le Vieux Continent.