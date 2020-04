La pandémie de coronavirus se développant, de plus en plus d’entreprises sont actuellement confrontées à la nécessité d’installer le télétravail pour leurs salariés, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, et de leur permettre d’accéder à leurs outils et applications habituel(le)s. Pour faciliter la tâche à ces entreprises, Nutanix a développé une nouvelle offre FastTrack for VDI, qui leur permet en un temps record de déployer des solutions d’infrastructure de bureau virtuel (VDI). La mise en place et le provisionnement des desktops qui prenaient auparavant des semaines se font désormais normalement en quelques jours grâce à l’assistance directe et à distance de l’équipe Nutanix.

« Nous avançons actuellement en terre inconnue en matière d’IT. En tant que techniciens et architectes solutions, nous sommes confrontés à un paysage en constante évolution. Nos méthodes de travail ont changé radicalement et rapidement », commente dans un communiqué Sylvain Siou, vice-président Systems Engineering EMEA. « Nos clients ont demandé de l’assistance pour s’adapter et maintenir la continuité de leurs activités avec une capacité accrue de travailler à distance. »

Les clients peuvent exploiter le hardware existant, sélectionner du hardware Nutanix prédéfini à livrer en 10-15 jours (aux États-Unis seulement), ou exploiter des infrastructures cloud managées par les partenaires Managed Services Provider (MSP). FastTrack est compatible avec les solutions VDI de Nutanix, VMware Horizon et Citrix Virtual Apps and Desktops.

Nutanix FastTrack pour VDI est disponible immédiatement pour les clients nouveaux et existants dans le monde entier.