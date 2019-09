Microsoft vient de changer les règles régissant la Software Assurance. À l’heure actuelle, les clients ayant signé un contrat accompagné de cette option, peuvent bénéficier de services de planification de déploiements dans Azure, Microsoft 365 ou Dynamics 365 ainsi que de formations, le tout fournis par des partenaires. Prévus jusqu’en janvier 2022, les services de planification de déploiement s’arrêteront finalement en février prochain et seront transférés dans le programme Microsoft FastTrack rapporte RedmondMag. Ce programme propose une aide à la conception et au déploiement par des ingénieurs Microsoft ou par des partenaires agréés FastTrack Ready, ainsi qu’une aide à la migration de données et à la cybersécurité.

Ces changements indisposent certains partenaires qui estiment qu’en laissant la voie libre à un transfert de ces services aux ingénieurs maison, Microsoft les prive non seulement d’un revenu mais également de la possibilité de proposer d’autres prestations aux clients. « Les clients ne bénéficieront pas de l’assistance sur site par le biais de ce mécanisme, mais uniquement d’un centre d’assistance qui n’a probablement pas l’expertise pointue dont ils ont réellement besoin », a ainsi expliqué à Channelweb, Kelvin Kirby, CEO of de Technology Associates, un partenaire Gold britannique de Microsoft. Le dirigeant estime par ailleurs que cela l’empêchera de décrocher d’autres services lucratifs chez le client. « Nous faisons des services de planification de déploiement depuis un certain temps et cela nous offre pas mal d’entrées chez les clients », a-t-il précisé.

Cependant, tous les partenaires ne partagent pas ce point de vue. Directeur technique de Cisilion, un partenaire Gold certifié FastTrack Ready, Rob Quickenden estime qu’il que ce programme offre des opportunités à qui sait les saisir. « Si vous êtes un partenaire qui a toujours fait la même chose et qui ne fait pas évoluer ses services, alors FastTrack peut certainement être considéré comme un coup de poing dans la figure. Mais si vous vous engagez plus profondément dans FastTrack, il ne remplace pas nécessairement les services que vous proposez. C’est ce qu’il me semble ». Rob Quickenden rappelle par ailleurs que Microsoft a engagé ses responsables de compte à travailler plus étroitement avec les partenaires. Il reconnaît toutefois que la firme de Redmond ne communique pas assez avec ces derniers, lesquels découvrent généralement les changements de stratégie via les blogs plutôt que par le fournisseur lui-même.

Celui-ci a fait parvenir un communiqué à Channelweb. « Alors que de plus en plus d’entreprises dans le monde migrent vers le cloud, nous évaluons en permanence la meilleure façon de soutenir nos partenaires. Pour suivre le rythme de cette évolution, nous mettons à jour les avantages de la Software Assurance à compter de février 2020. Cela signifie que nos avantages seront de plus en plus fournis via les services en ligne de Microsoft. Nous sommes conscients que cela peut affecter la manière dont certains partenaires interagissent avec les clients et nous les aidons dans cette transition. Nous encourageons les partenaires à visiter notre site Licences pour plus de détails sur les modifications et le calendrier de la Software Assurance », indique notamment le document.