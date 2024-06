Après une croissance de 6,5% en 2023, le marché français du numérique devrait croître de 5% en 2024, selon le baromètre semestriel du syndicat professionnel Numeum et du cabinet d’études PAC. Evalué à 70,4 milliards d’euros, le marché se répartit entre les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud (38,7%), les ESN (49,8%) et les activités de conseil ou ICT (11,5%).

Les cinq leviers estimés les plus porteurs sont le cloud (39,4 milliards d’euros, avec 14,2% de croissance prévue cette année), le Big Data (5,4 milliards d’euros ; +16,8% en 2024), la cybersécurité (7 milliards d’euros ; +10,6%), l’intelligence artificielle ou IA (2,8 milliards d’euros ; +35,7%) et le numérique responsable (1,3 milliards d’euros ; +38%).

78% des entreprises du numérique prévoient d’intensifier leurs actions liées au numérique responsable car elles sont de plus en plus sollicitées pour démontrer leurs actions en matière de responsabilité sociétale des entreprises. 80% répondent à des appels d’offres ayant des critères RSE.

Par ailleurs, 85% des entreprises du numérique ont déjà intégré l’IA générative dans leurs processus interne en 2023 ou vont le faire à partir de 2024.

« Malgré un ralentissement, la croissance du numérique demeure remarquable. Les investissements de nos entreprises dans le domaine de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) sont judicieusement orientés, et le renforcement du développement de nos talents dans les technologies à forte valeur ajoutée et innovantes est une priorité », déclare Véronique Torner, présidente du Numeum, dans un communiqué. « L’intelligence artificielle et le numérique responsable recèlent un immense potentiel pour faire de la France une grande nation du numérique. Numeum et ses adhérents demeurent vigilants face au contexte post-dissolution, qui pourrait avoir des répercussions sur l’activité de nos entreprises, notamment en ce qui concerne les marchés publics ».

En termes de création d’emplois, l’étude révèle que 7.000 emplois ont été créés dans le secteur du numérique l’an dernier contre 47.000 emplois en 2022. Les compétences les plus recherchées sont la sécurité, le cloud et les données pour les ESN et ICT, et la R&D pour les éditeurs de logiciels, d’après le rapport.