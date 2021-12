Numeum, l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique français regroupant le Syntec Numérique et l’Afdel, réévalue la croissance du secteur IT de +4,8% à +6,3% en 2021 (soient 56,3 milliards d’euros) et anticipe +7,1% en 2022 (soient 60 milliards d’euros environ).

Le marché se répartit actuellement à 53% pour les entreprises de services numériques (ESN), avec 30,1 milliards d’euros, à 35% pour les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud, avec 19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et enfin à 12% pour les activités d’ingénierie et de conseil en technologie (ICT), avec 6,8 milliards d’euros. La croissance estimée en 2021 pour les ESN est de +4,4%, celle pour les éditeurs et plateformes cloud est de +9,5%, celle des activités ICT est de +5,9%.

Selon une enquête réalisée par le cabinet PAC, group Teknowlogy, pour Numeum auprès de 100 DSI, 38% des DSI ont vu leurs budgets IT s’élever en 2021. En 2022, 48% prévoient une hausse de leur budget IT. Seuls 10% ont dû réduire leur budget IT en 2021 et 4% des DSI prévoient une baisse en 2022.

La migration cloud, vue comme l’urgence des DSI au premier semestre 2021, passe en 7ème position de leurs préoccupations. Désormais, l’amélioration de la sécurisation du système d’information arrive en tête, suivie de l’amélioration de l’expérience client.

Le secteur reste par ailleurs pourvoyeur d’emplois pour la onzième année consécutive. En dépit de la crise sanitaire, 4.600 postes ont été créés en 2020. Au second trimestre 2021, la croissance des effectifs a décollé pour atteindre un niveau historique en France, au-dessus du rythme d’avant la crise sanitaire de Covid-19 (soit +3,1% pour le secteur numérique selon les chiffres de BIPE, Numeum et les données ACOSS).

Du point de vue régional, la moitié des salariés du secteur du numérique travaille en Ile de France, un chiffre en baisse par rapport à 2019. Entre 2015 et 2020, les emplois du secteur issus des régions de la façade atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine) ont augmenté de plus de 6% tandis qu’ils n’ont augmenté que de 4% en Ile de France. Fortement impactée par la crise aéronautique, l’Occitanie a perdu 1,1% d’emplois dans le secteur IT en 2020.

« Les entreprises du numérique font toutefois encore face à une importante pénurie de talents », déclarent Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, les co-présidents de Numeum. « La formation doit être une priorité pour contrer l’obsolescence rapide des compétences techniques et répondre à l’évolution rapide des métiers du secteur. »

Selon Numeum, les éditeurs de logiciels et plateformes peinent à trouver des profils en Recherche et Développement (R&D). Les ESN sont en demande de compétences cloud et cybersécurité. Les ICT recherchent des personnes compétentes en matière d’analyse de données (Big data, Intelligence Artificielle) et de sécurité.

Enfin, 5 tendances dynamisant le secteur en 2021 devraient perdurer, d’après l’étude :