Le secteur du numérique devrait être encore plus dynamique qu’anticipé cette année avec une croissance attendue de 7,4% au lieu des 7,1% annoncés en décembre dernier. Le marché du numérique devrait ainsi atteindre 60,8 milliards d’euros en 2022, contre 56,3 milliards d’euros en 2021. Pour rappel, le marché avait reculé de 4,6% en 2020, revenant à 53 milliards d’euros après les 55 milliards d’euros de 2019. Le secteur numérique aura donc effacé en moins d’un an les effets de la crise sanitaire et amélioré de plus de 10% le niveau de son activité par rapport à 2019.

Dans le détail, ce sont les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud qui devraient enregistrer la plus forte croissance cette année à +11,3% pour atteindre 21,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit 35,5% du marché du numérique). Les activités d’ingénierie et de conseil en technologies (12% du marché) devraient progresser de 6,9% à 7,3 milliards d’euros. Quant entreprises de services numériques (ESN), elles se contenteront d’une croissance de 5% avec 31,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires (soit 52,5% du marché).

Une croissance portée par la hausse des budgets IT : 51% des DSI déclarent un budget IT en hausse cette année, d’après une enquête réalisée par la société d’études PAC pour Numeum auprès de 100 DSI en mai dernier. Toujours selon cette enquête les principaux objectifs IT des entreprises clientes des acteurs du numérique, restent, par ordre de priorité : la sécurité du système d’information (très important pour 62% des DSI), l’amélioration de l’expérience client (55%), et l’analyse des données (47%). À noter que le numérique responsable est devenu un enjeu très important pour 45% des DSI – un chiffre en forte augmentation – et que 68% d’entre eux déclarent utiliser le Cloud.

Les entreprises du numérique ne s’alarment pas du contexte géopolitique : seules 23% d’entre elles estiment que la situation mondiale aura un impact sur l’activité en France. Une position que partagent les DSI : s’ils estiment qu’un projet IT sur deux devrait être impacté par la situation géopolitique, ils anticipent que cet impact sera majoritairement modéré pour les deux tiers des entreprises touchées.

Numeum estime à 34.000 les créations nettes d’emplois salariés en 2021 dans le secteur, sachant que les effectifs salariés du numérique représentaient un total de 572 126 personnes en 2021 (sources BIPE, Numeum et données ACOSS). 75% des entreprises du numérique ont relancé leurs recrutements mais 79% des entreprises du numérique évoquent le manque de talents comme principal frein à la croissance, toujours selon l’enquête PAC pour Numeum.

Enfin, Numeum a caractérisé les cinq principaux leviers de croissance du marché du numérique français : le Cloud, le Conseil et l’intégration des systèmes, qui pèserait 15,3 milliards d’euros cette année avec une croissance attendue de 24,5% ; la transformation digitale (+10,2% de croissance en 2022, pour 7,6 milliards d’euros) ; le Big Data (+22,1% de croissance en 2022, pour 2,3 milliards d’euros) ; l’IoT (+19,1% de croissance en 2022, pour 5,9 milliards d’euros) ; et la Sécurité (+11,3% de croissance en 2021, pour 3,3 milliards d’euros).