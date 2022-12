Le secteur du numérique a fait encore mieux qu’anticipé en 2022 et restera encore très dynamique en 2023, selon Numeum. Dans son étude semestrielle, dévoilée ce matin, portant sur le bilan 2022 et les perspectives 2023 du secteur, l’organisation professionnelle estime le marché du numérique a progressé de 7,5% en 2022 à 60,9 milliards d’euros. C’est 0,1% de mieux que les 7,4% anticipés lors de sa précédente étude semestrielle en juillet dernier.

Dans le détail, le marché des ESN a progressé de 5,1% à 31,9 milliards d’euros (52,4%), celui des éditeurs de logiciels et des plateformes cloud de 11,3% à 21,6 milliards d’euros (35,5%) et celui des sociétés d’ingénierie et de conseil en technologie de 7,4% à 7,4 milliards d’euros (12,1%).

Les cinq principaux leviers de croissance du secteur ont été : le Cloud (un marché de 15,3 milliards d’euros avec le conseil et l’intégration de systèmes liés au Cloud, en croissance de 24,5%) ; la transformation digitale (7,6 Md€/+10,2%) ; l’IoT (5,9 Md€/+19,1%) ; la sécurité (3,3 Md€/+11,3%) et le big data (2,3 Md€/+22,1%).

Après 34 000 créations nettes d’emplois salariés dans le secteur en 2021, les recrutements restent orientés à la hausse pour 66% des répondants au deuxième semestre 2022. De fait, la guerre des talents continue de faire rage et incitent les entreprises à redoubler d’efforts pour fidéliser leurs salariés. Parmi les moyens de fidélisations les plus prisés : le télétravail (mis en place par 72% des entreprises du numérique) ; plus de formation (64%) et l’inscription dans des plans de carrière spécifiques (52%).

Dans un communiqué, Numeum explique qu’à en croire l’APEC, les entreprises du secteur privé recherchent avant tout des cadres des métiers du développement informatique (4 offres d’emploi sur 10). Les métiers de l’informatique industrielle et technique et ceux du big data affichent la progression la plus forte en termes d’offres d’emploi au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021.

À noter que l’impact de la situation économique a été assez modéré jusqu’à présent tant sur les entreprises du numérique que sur les clients : seulement 32% des entreprises du numérique ont ressenti un impact cette année et 31% en anticipent un l’année prochaine. Et si les près des deux tiers des DSI* (62%) ont ressenti un impact en 2022, il reste faible ou modéré pour 81% d’entre eux. Mais pour 83% des dirigeants du secteur numérique, l’ampleur de l’impact sera plus fort en 2023.

On retiendra également de l’année écoulée, l’irruption sur le devant de la scène de la thématique du numérique responsable. 93% des DSI déclarent réaliser des appels d’offres avec des critères RSE et 76% des entreprises du numérique ont répondu à au moins un appel d’offre incluant des critères RSE. Un quart des DSI (28%) déclarent avoir des projets IT venant soutenir les enjeux RSE « métier » de leur entreprise et 57% en auront en 2023.

Pour 2023, les perspectives restent très positives quoiqu’en légère décélération avec une croissance attendue du marché du numérique de +5,9% à 64,5 Md€. Les ESN devraient progresser de 3,7%, les éditeurs et plateformes cloud de 9,4% et les activités de conseil en technologies de 5,6%.

Du côté des DSI, on anticipe majoritairement (55%) des budgets en hausse. Un tiers des répondants tablent sur une stabilisation de leur budget et 11% une baisse. Leurs principaux sujets de préoccupation sont : la sécurité du système d’information (pour 62% des DSI), l’analyse des données (49%) et l’amélioration de l’expérience client (43%).

* Selon une enquête réalisée par PAC pour Numeum entre le 28 septembre et le 14 novembre auprès d’un échantillon de 100 DSI