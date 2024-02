Le groupe japonais NTT va construire un campus de trois centres de données dans une ancienne zone industrielle située entre les communes de Le Coudray-Montceaux et Corbeil-Essonnes, à 50 kilomètres au sud de Paris. Le site est d’une superficie de 14,4 hectares. La capacité totale de charge informatique prévue est de 84 mégawatts, pouvant être étendue par la suite jusqu’à 210 mégawatts.

Le partenaire développeur de NTT, Logistics Capital Partners (LCP), supervisera la construction. Il a d’ores et déjà réalisé la démolition et la décontamination du site après l’avoir acheté en 2019 dans le cadre d’une vente aux enchères.

Un communiqué précise que cette initiative s’inscrit dans un plan d’investissement de NTT de plus de 10 milliards de dollars pour développer plusieurs centres de données dans le monde entre 2023 et 2027. NTT exploite déjà des centres de données au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

La région française avec la plus forte densité de centres de données est l’Ile-de-France. En 2023, elle accueillait déjà plus de 160 datacenters, selon l’Institut Paris Régions.