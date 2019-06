Dorénavant vous n’entendrez plus parler de Dimension Data. L’intégrateur et fournisseurs de services IT sud-africain va en effet abandonner son nom au profit de celui de sa société mère NTT. Les autres sociétés du groupe japonais que sont NTT Security et NTT Communications ainsi que leurs filiales feront de même. Il s’agit de « créer un fournisseur de services de premiers plan » indique un communiqué de Dimension Data. « S’appuyant sur une réputation combinée d’innovation et mettant ses clients et ses collaborateurs au cœur de son activité, NTT assurera un avenir connecté, offrant une gamme complète de produits, solutions et services gérés de pointe, capables de résoudre les problèmes numériques des clients dans le monde entier », affirme encore le document.

Le nouvel ensemble rassemblera plus de 20 entreprises générant un chiffre d’affaires global de 11 milliards de dollars, représentant 40.000 personnes présentes dans 57 pays répartis sur cinq continents. NTT aura son siège à Londres et sera dirigé par l’actuel CEO de Dimension Data, Jason Goodall.

Le changement de nom interviendra le 1er juillet. Il y aura cependant quelques exceptions. La marque Dimension Data sera conservée au Moyen-Orient et en Afrique tandis que les entreprises opérant actuellement sous le nom de Dimension Data au Japon seront intégrées à NTT Communications. « À partir du 1er octobre 2019, d’autres sociétés du groupe NTT commenceront à adopter le nom NTT », indique le document sans donner plus de précisions.

Le nouvel ensemble adoptera la « boucle dynamique », l’actuel logo de NTT.