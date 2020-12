Les résultats de Zoom ont une fois de plus littéralement explosé au cours du troisième trimestre clos le 30 octobre. Ils atteignent 777,2 millions de dollars, soit une croissance de 367% sur un an. Pour rappel, ils avaient bondi de 169% au premier trimestre et de 355% au second trimestre. Le bénéfice GAAP s’envole de son côté pour atteindre 192,2 millions de dollars, contre 1,7 million de dollars un an auparavant. En termes non-GAAP, le bénéfice s’établit à 290,8 millions de dollars contre 21,3 millions d’euros un an plus tôt.

Le spécialiste de la vidéoconférence revendique 433.700 clients comptant plus de 10 salariés, soit une hausse de 485%. Le nombre de clients apportant plus de 100.000 dollars sur 12 mois a bondi de 136% sur un an. Ces chiffres s’expliquent bien entendu par la pandémie de Covid-19 et le recours au télétravail et à la formation en ligne.

La question que l’on peut se poser est celle de la poursuite d’une croissance aussi insolente alors que les vaccins sont annoncés pour bientôt. Lorsque Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech ont fait savoir que leur vaccin contre le Covid-19 s’était avéré efficace à 90% lors des essais préliminaires, l’action Zoom avait chuté de 17% avant de reprendre quelques couleurs, puis d’entamer une belle remontée. Malheureusement à l’heure où nous écrivons ces lignes, le titre est à nouveau en baisse de plus de 15%.

« Nous restons concentrés sur les besoins de communication de nos clients et des communautés qui naviguent dans l’environnement actuel et s’adaptent à un nouveau monde du travail, où qu’ils se trouvent, grâce à Zoom. Nous aspirons à fournir la plateforme de communication la plus innovante, la plus sûre, la plus fiable et la plus performante pour aider les gens à se connecter, à collaborer, à construire et à apprendre sur Zoom », promet Eric Yuan, le fondateur et CEO de Zoom dans un communiqué. Il table sur un chiffre d’affaires compris entre 2,575 milliards de dollars et 2,580 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021, soit une augmentation d’environ 314% d’une année sur l’autre.