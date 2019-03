Pour le quatrième trimestre de son exercice 2019 décalé, Tech Data a enregistré des résultats en demi-teinte. Le chiffre d’affaires s’est en effet établi à 10,46 milliards de dollars, soit un gain de 4% en un an, une croissance modeste si on la compare aux trimestres précédents. Sur l’ensemble de l’exercice le grossiste enregistre en effet des revenus de 37,24 milliards de dollars, en hausse de 11%.

La marge d’exploitation GAAP du trimestre est de 1,59%, soit un gain de 8 points de base sur un an. En termes non-GAAP il atteint 2,49%, soit un gain de 34 points de base par rapport aux 2,15% enregistrés un an auparavant. La marge d’exploitation GAAP de l’année progresse quant à elle de 11 points de base à 1,33%. La hausse est identique pour la marge non-GAAP qui atteint ainsi 1,90%.

Le résultat net GAAP du trimestre s’établit à 116,8 millions de dollars. Il atteint 171,1 millions de dollars en termes non-GAAP, soit un gain de 27%. Pour l’ensemble de l’exercice, il est de 340,6 millions de dollars (GAAP) et de 435,9 millions de dollars en termes non-GAAP, ce qui représente une croissance de 25% par rapport à l’exercice 2017.

Au quatrième trimestre, les ventes nettes ont représenté 4,2 milliards de dollars dans les Amériques (41% du chiffre d’affaires mondial), soit une progression de 10% sur un an. En Europe, elles ont été stables atteignant 5,9 milliards de dollars (56% des revenus mondiaux). Bien que progressant de 8% les ventes n’ont atteint en Asie/Pacifique que 0,3 milliards de dollars (3% du chiffre d’affaires mondial).

Sur l’ensemble de l’exercice, les Amériques ont capté 43% du chiffre d’affaires mondial, soit 16,0 milliards de dollars et une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Avec 20,0 milliards de dollars, l’Europe se taille la part du lion (54% du chiffre d’affaires mondial) et enregistre une progression de 10%. Les ventes progressent de 14% par rapport à l’exercice 2018 en Asie/Pacifique pour atteindre 1,2 milliard de dollars (3% du chiffre d’affaires mondial).

« Les résultats de notre exercice 2019 montrent que notre portefeuille, nos compétences et nos capacités différenciées de bout en bout renforcent et étendent notre position de partenaire de confiance des principaux fournisseurs de technologies du monde, tout en servant nos clients mieux que toute autre entreprise de notre secteur. La performance de l’année écoulée révèle également le profil financier amélioré du nouveau Tech Data : générer une forte croissance des bénéfices, engendrer des flux de trésorerie solides et un rendement du capital investi sans égal. L’autorisation accordée par le conseil d’administration d’une nouvelle tranche de rachat d’actions de 100 millions de dollars reflète notre confiance continue dans les activités de Tech Data et notre engagement à accroître de la valeur pour les actionnaires », commente dans un communiqué le CEO du grossiste, Rich Hume.

Pour le trimestre en cours qui se clôture le 30 avril, la firme de Clearwater table sur un chiffre d’affaires compris entre 8,3 milliards de dollars et 8,6 milliards de dollars.