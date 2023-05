Guillaume André succède à Bruno Buffenoir au poste de general manager France et Afrique du Nord-Ouest de Nutanix. Il reporte à Sammy Zoghlami, vice-président senior EMEA du spécialiste américain de l’hyperconvergence.

« Son expérience managériale, sa compréhension des problématiques IT et sa connaissance de l’écosystème partenaire, font de lui la combinaison parfaite pour soutenir notre croissance et accélérer notre développement », commente Sammy Zoghlami dans un communiqué. Il aura notamment pour mission de mettre en œuvre « une stratégie parfaitement adaptée au contexte économique actuel ».

Guillaume André a été un directeur régional chez le spécialiste de bases de données MongoDB, en charge du secteur public pendant plus d’un an, mais il connait bien Nutanix pour y avoir occupé deux postes dans la vente auprès du secteur public pendant 5 ans, entre 2017 et 2022. Auparavant, il a travaillé chez NetApp dans la vente auprès du secteur public, pendant 5 ans également, entre 2011 et 2017.

Guillaume André détient un master en négociation commerciale de l’École Negocia depuis 2006.