Nutanix vient de doter sa filiale française d’une direction channel. Son leadership, qui couvrira également l’Afrique du Nord-Ouest francophone, a été confié à Florence Laget. Sous la direction de Massimo Collu, Director Channel Southern Europe, la nouvelle Senior Manager Channel GTM France & North West Africa va s’atteler à développer et à animer le réseau de partenaires de la société pour soutenir sa croissance et accélérer l’adoption du cloud. Elle rejoint le comité de direction de Nutanix France.

Sa mission consiste à définir et exécuter une stratégie holistique pour l’ensemble de l’écosystème Nutanix dans la région. Cette stratégie englobera les partenaires du channel au sens large, les partenaires gérés par Nutanix, les sociétés de conseil, les OEM, les MSP et les GSI. L’objectif est d’accélérer le développement de cet écosystème et d’en coordonner l’approche afin de mieux servir les clients. Elle peut pour cela s’appuyer sur sa grande connaissance de l’écosystème de partenaires, notamment dans le domaine de la vente de logiciels.

Âgée de 58 ans, Florence Laget a rejoint Nutanix après avoir passé 3 ans chez ServiceNow en tant que Channel et Alliance Director. Elle avait auparavant passé 18 ans chez HPE à différents postes channel et ventes, notamment celui de directrice Channel et Alliances pour HP Software. Diplômée du CERAM (désormais SKEMA Business School) à Sophia-Antipolis, Florence Laget a débuté sa carrière informatique dans l’écosystème partenaires chez ECS avant de la poursuivre chez Allium, dont elle a piloté les équipes commerciales. Elle a ensuite rejoint Compaq, racheté par HP en 2001.

« Florence Laget rejoint Nutanix avec pour mission d’accompagner le développement de notre réseau de partenaires qui commercialise une offre de produits logiciels toujours plus vastes », commente dans un communiqué Bruno Buffenoir Managing Director France et North West-Africa de la société. « Elle va pouvoir s’appuyer sur sa grande expérience du logiciel pour aider nos partenaires à accompagner nos clients toujours plus loin dans leurs migrations vers le cloud. »