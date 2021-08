Après un an d’absence pour raisons personnelles, Sammy Zoghlami reprend son poste de Senior Vice-Président des ventes de la zone EMEA. Il aura de nouveau la charge du développement commercial et stratégique de Nutanix dans la région mais aussi de la gestion des bureaux et des équipes opérationnelles, du support client et de la supervision des partenariats, alliances et activités channel.

« Le retour de Sammy chez Nutanix intervient à un moment où l’entreprise suscite encore plus d’intérêt de la part des clients et des partenaires. Avec ses compétences, il est bien placé pour aider à maximiser cet intérêt ainsi que toutes les opportunités émergentes, ayant déjà joué un rôle prépondérant dans la croissance de l’entreprise en Europe », déclare Chris Kaddaras, Chief Revenue Officer de Nutanix dans un communiqué. « En tant que leader extrêmement efficace et populaire auprès de nos clients, partenaires et employés, Sammy est idéalement placé pour accélérer la prochaine étape de l’évolution de Nutanix. »