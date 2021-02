Bruno Buffenoir, qui a quitté ServiceNow fin décembre, a pris ce 1er février la direction des activités de Nutanix en France, en Afrique du Nord et dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Il remplace à ce poste Hugues Heuzé qui a rejoint Pure Storage. Bruno Buffenoir reporte directement à Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA.

Il s’agit d’une prise de choix pour la filiale française de la société. « Avec quasiment trente ans d’expérience dans les technologies de l’information, il apporte aux équipes de Nutanix dont il aura la responsabilité expertise et savoir-faire qui le positionnent aujourd’hui comme un des talents les plus chevronnés de l’écosystème IT en France », se félicite d’ailleurs le spécialiste de l’hyperconvergence dans un communiqué.

« Trois raisons clés m’ont donné envie de rejoindre Nutanix », explique dans le document le nouveau Country Sales Director France & Afrique francophone. « Tout d’abord c’est un acteur incontournable qui évolue parmi les leaders du cloud computing. Sa proposition de valeur est solide et pertinente. Son modèle de plateforme stratégique qui permet aux clients de piloter simplement l’ensemble des pools de services en support de leur transformation digitale est particulièrement innovant. C’est aussi une société qui a un ADN et une culture axés sur des notions fortes d’entreprenariat. Finalement c’est la qualité de l’équipe que je vais rejoindre qui m’a convaincu que cette nouvelle aventure était la bonne. »

« Nous sommes ravis qu’un leader comme Bruno Buffenoir nous rejoigne. Il a un parcours reconnu par son expérience managériale sous le signe de la réussite mais aussi pour sa compréhension approfondie des enjeux IT rencontrés par les entreprises aujourd’hui », affirme de son côté Jonathan Gosselin. « Il connaît très bien notre écosystème partenaire, le monde de l’infrastructure et le monde du software. Une combinaison parfaite pour accélérer notre développement. C’est avant tout un leader apprécié par ses équipes et je suis convaincu qu’il va piloter avec brio le prochain chapitre de la croissance de Nutanix en France et dans la région de l’Afrique du Nord Ouest. »

Bruno Buffenoir est titulaire d’un Master en Finance, Commerce et Marketing de l’école de commerce PSB (Paris School of Business). Il est aussi diplômé de l’INSEAD (Young Manager Program) en 2001.

Bruno Buffenoir a débuté sa carrière comme gestionnaire de comptes chez Unisys France, avant de rejoindre IRI Software puis Oracle France, où il occupera différents postes de responsabilité, notamment Business Director des applications Oracle SaaS, Marketing Director et Sales Manager pour la business unit Business Intelligence & DataWarehouse. En 2001, il entre chez Peregrine Systems comme directeur Marketing, Alliances et Channel pour l’Europe du Sud, avant de prendre la direction de la région. Après l’acquisition de la société par HP, il assure la direction générale de HP Software en France. En novembre 2011, il est promu vice-président et directeur général des ventes, HP France. Enfin, toujours chez le constructeur, il prend en charge en 2017 les alliances stratégiques, l’OEM et l’IoT pour la zone EMEA. Cette même année il rejoint ServiceNow en tant qu’Area Vice-President, poste qu’il conserve jusqu’à la fin de l’année dernière.