Nutanix a promu Sammy Zoghlami au poste de Senior Vice President of Sales pour la région Europe Middle East & Africa, il succède à Chris Kaddaras, qui prend désormais en charge la région Amériques.

D’origine Française, Sammy Zoghlami a rejoint Nutanix en avril 2013. Il a contribué à établir la société dans l’Hexagone en tant que Country Manager pendant deux ans, avant de se charger de la région Europe du Sud en 2015.

Sammy Zoghlami est désormais responsable des ventes de la société dans une région allant de la Scandinavie à l’Afrique du Sud, et de l’Irlande à la Russie. À ce titre, il est chargé de la direction des ventes et du soutien à la clientèle, du développement stratégique, de la gestion des bureaux et des équipes opérationnelles, ainsi que des partenariats, des alliances et des activités de distribution de la société de Nutanix dans chaque pays de la région EMEA.

Avant de rejoindre la société, il a occupé des postes de vente et de développement commercial chez Cisco et Computacenter au Royaume-Uni et en France. Il est titulaire d’un B.A en administration des affaires de l’Université de Hull, au Royaume-Uni.

« Au cours des six dernières années que j’ai passées chez Nutanix, j’ai vu la compagnie évoluer de façon spectaculaire, et plus particulièrement sur les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique », déclare Sammy Zoghlami dans un communiqué. « Je suis absolument ravi d’avoir l’occasion de mettre à profit mon expérience sur des marchés aussi divers que la France, la péninsule ibérique, l’Italie, la Suisse et l’Afrique du Nord et de l’Ouest et d’ajouter des territoires dont la viabilité a été prouvée et qui offrent à Nutanix un nouveau potentiel intéressant. »

« A son dernier poste, à la tête de nos opérations en Europe du Sud, Sammy s’est révélé être un leader extrêmement efficace et populaire auprès de nos clients, partenaires et employés », affirme de son côté Dheeraj Pandey, Chairman, Founder et CEO de Nutanix. « Au cours des dix dernières années, Nutanix s’est développé et Sammy a joué un rôle essentiel en Europe, en construisant des équipes efficaces et performantes avec une énergie et une passion sans pareil pour Nutanix. Avec sa rapidité d’adaptation et d’exécution, je suis ravi de nommer Sammy à ce poste, et je suis certain que toutes les parties prenantes seront d’accord avec lui. »