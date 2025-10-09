Nomios annonce l’acquisition d’Intragen, spécialiste de la gestion des identités et des accès (IAM) basé au Royaume-Uni. Ce rapprochement soutenu par Keensight Capital, actionnaire majoritaire de Nomios, permet au groupe français d’étendre sa présence européenne et de renforcer son offre de services de cybersécurité en l’étendant à l’IAM.

Fondée en 2006, Intragen réunit 250 experts, répartis dans plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Finlande, et les Pays-Bas. L’entreprise bénéficie de solides partenariats avec CyberArk, SailPoint, One Identity et Okta. Elle a été nommée partenaire européen de l’année par Okta en 2025 et partenaire mondial de l’année par One Identity en 2023.

Pour Nomios, l’intégration d’Intragen représente une opportunité d’élargir son offre, qui couvrait déjà le conseil en gestion des risques, l’intégration de solutions et les services managés (supervision continue via ses centres opérationnels SOC, NOC et VOC). Elle apporte notamment une expertise pointue dans la gestion des accès à privilèges (PAM).

« En unissant nos forces, nous créons de nouvelles synergies pour accompagner nos clients face à la complexité croissante des enjeux d’identité et de sécurité », a déclaré Sébastien Kher, PDG et fondateur de Nomios (photo).

Avec cette opération, Nomios ambitionne de dépasser un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros et d’atteindre 75 millions d’euros d’EBITDA d’ici 2026. Le groupe compte désormais une équipe de plus de 1.200 professionnels sur 7 marchés européens. La transaction, dont le montant n’est pas divulgué, devrait être finalisée d’ici la fin du mois.