Nomios annonce l’acquisition d’Intragen, spécialiste de la gestion des identités et des accès (IAM) basé au Royaume-Uni. Ce rapprochement soutenu par Keensight Capital, actionnaire majoritaire de Nomios, permet au groupe français d’étendre sa présence européenne et de renforcer son offre de services de cybersécurité en l’étendant à l’IAM.

Fondée en 2006, Intragen réunit 250 experts, répartis dans plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Finlande, et les Pays-Bas. L’entreprise bénéficie de solides partenariats avec CyberArk, SailPoint, One Identity et Okta. Elle a été nommée partenaire européen de l’année par Okta en 2025 et partenaire mondial de l’année par One Identity en 2023.

Pour Nomios, l’intégration d’Intragen représente une opportunité d’élargir son offre, qui couvrait déjà le conseil en gestion des risques, l’intégration de solutions et les services managés (supervision continue via ses centres opérationnels SOC, NOC et VOC). Elle apporte notamment une expertise pointue dans la gestion des accès à privilèges (PAM).

« En unissant nos forces, nous créons de nouvelles synergies pour accompagner nos clients face à la complexité croissante des enjeux d’identité et de sécurité », a déclaré Sébastien Kher, PDG et fondateur de Nomios (photo).

Avec cette opération, Nomios ambitionne de dépasser un chiffre d’affaires de 650 millions d’euros et d’atteindre 75 millions d’euros d’EBITDA d’ici 2026. Le groupe compte désormais une équipe de plus de 1.200 professionnels sur 7 marchés européens. La transaction, dont le montant n’est pas divulgué, devrait être finalisée d’ici la fin du mois.

Nos lecteurs ont lu ensuite


One Identity entame le rapprochement de son réseau de distribution avec celui de OneLogin
Annoncé en octobre dernier, le rachat de l’éditeur de solutions de gestion des accès One Login par One Identity est effectif depuis le mois de mars dernier. En France, le processus de rapprochement des équipes...

One Identity s’est appuyé sur l’expertise channel de Balabit pour se convertir à l’indirect
Un an et demi après avoir racheté le spécialiste de la gestion des comptes à privilège Balabit, One Identity a radicalement changé de stratégie de commercialisation en passant d’une approche directe des clients à un...

Le service de support d’Okta compromis à l’aide d’un identifiant volé
Le spécialiste de l’authentification et de la gestion d’identité Okta est de nouveau la cible d’une cyberattaque. Il comptait parmi les victimes du groupe Lapsus$ en 2022. Le fournisseur a révélé vendredi que son service...

Sécurité des identités : Okta dépasse les attentes et jette son dévolu sur Axiom Security
Le spécialiste californien de la gestion des identités Okta a publié les résultats financiers de son second trimestre fiscal et annoncé l’acquisition de la startup d’origine israélienne Axiom Security. Sur le trimestre clos fin juillet,...

Pourquoi Okta achète si cher son concurrent Auth0
L’achat d’Auth0 par Okta, pour un montant de 6,5 milliards de dollars, soulève des interrogations. Il s’agit de la troisième plus grosse acquisition de l’histoire de la cybersécurité. Certes, les développeurs en ont besoin mais...