Le spécialiste californien de la gestion des identités Okta a publié les résultats financiers de son second trimestre fiscal et annoncé l’acquisition de la startup d’origine israélienne Axiom Security.

Sur le trimestre clos fin juillet, Okta a dépassé les attentes de Wall Street, avec un chiffre d’affaires en hausse de 13% à 728 M$, contre 711 M$ attendus. Le bénéfice net a plus que doublé à 67 M$ contre 29 M$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 91 cents contre 84 cents visés par les analystes.

« Nos excellents résultats du deuxième trimestre sont marqués par la vigueur continue de l’adoption de nouveaux produits, du secteur public, d’Auth0 et de la trésorerie. À l’ère de l’IA, l’indépendance et la neutralité d’Okta continueront d’offrir aux organisations la liberté d’innover en toute sécurité et selon leurs propres conditions », a commenté le cofondateur et PDG d’Okta Todd McKinnon (photo).

Cette déclaration fait suite à l’acquisition fin juillet pour 25 Md$ de CyberArk par Palo Alto Networks. Une consolidation qui fait émerger un rival puissant pour Okta mais lui permet de se différencier en tant que pure player de la gestion des identités.

La société avait déjà dépassé les attentes au premier trimestre mais, prudente face au contexte macroéconomique, avait choisi de laisser ses prévisions annuelles inchangées. Elle les relève cette fois avec un chiffre d’affaires attendu entre 2,87 et 2,88 Md$, contre entre 2,85 et 2,86 Md$ dans ses prévisions initiales.

Parallèlement à cette publication, Okta a annoncé un accord pour acquérir le fournisseur de gestion des accès privilégiés (PAM) Axiom Security. Fondée à Tel Aviv en 2021, la société est désormais basée à New York. Sa technologie sera intégrée à Okta Priliveged Access pour étendre les contrôles d’accès aux ressources sensibles, avec l’objectif notamment d’atténuer les risques liés aux agents d’IA.

« Axiom Security élève notre produit PAM actuel pour résoudre encore plus de cas d’utilisation, en ajoutant des contrôles de sécurité et des connecteurs aux ressources d’infrastructure critiques, telles que les bases de données et Kubernetes », détaille Abhi Sawant, directeur technologique dans un article de blog.

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué mais Okta précise qu’elle ne devrait pas avoir d’impact sur ses prévisions pour l’exercice en cours.