Annoncé en octobre dernier, le rachat de l’éditeur de solutions de gestion des accès One Login par One Identity est effectif depuis le mois de mars dernier. En France, le processus de rapprochement des équipes et des réseaux de distribution a démarré. Implanté de longue date, One Identity compte une quinzaine de salariés en France et une trentaine de partenaires, parmi lesquels Metsys, Aduneo, Formind, Idento – désormais une entité du groupe I-Tracing – et I-Tracing. Moins développé, One Login n’avait pas encore d’équipe à demeure mais orchestrait déjà une activité sur le sol français via une équipe basée à Londres et s’appuyait sur une dizaine de partenaires locaux, parmi lesquels Harmonie Technologie, Anetys, Zenetys ou Zenconnect. À l’exception d’Harmonie Technologie, les deux marques n’avaient aucun partenaire en commun.

La première initiative de One Identity a été d’intégrer l’ensemble des partenaires OneLogin dans son programme partenaires. « Ils conservent leur contrat, leur niveau d’accréditation et, pendant un an, rien ne changera pour eux », expose Didier Pasutto, directeur du channel de One Identity France, qui récupère la gestion de l’ensemble des partenaires. Par la suite, ils se fondront très naturellement dans le programme One Identity.

Pour Didier Pasutto, la priorité va être d’aller voir les partenaires existants de One Identity pour les convaincre de se convertir à l’offre OneLogin. Pour une moitié d’entre eux, cela devrait être facilité par le fait qu’ils proposent déjà des offres concurrentes de gestion des accès. En effet, One Identity encourageait jusque-là ses partenaires à distribuer des solutions gestion des accès en complément de ses offres de gouvernance des identités (IGA) – son activité historique – et de gestion des comptes à privilège (PAM) – activité issue du rachat de Balabit il y a trois ans – afin qu’ils puissent fournir une réponse globale de gestion des identités aux clients qui le souhaitent.

One Identity avait passé des accords en ce sens avec un certains nombre de concurrents de OneLogin. Désormais, One Identity sera en mesure de fournir lui-même les trois briques essentielles d’un projet de gestion globale des identités (IGA, PAM et gestion des accès). À noter qu’elles sont toutes les trois classées leader sur leur marché par Gartner. En parallèle, Didier Pasutto s’attachera à faire monter en compétence les partenaires OneLogin sur les technologies One Identity.

Pour présenter l’offre OneLogin et les avantages qu’il y a à maîtriser ces trois briques, One Identity démarre un tour de France fin juin en partenariat avec Exclusive Networks, son distributeur à valeur ajoutée. Une dizaine de partenaires sont attendus à chaque étape. Les premières dates auront lieu à Nantes, Toulouse et Lyon.

Trois personnes dédiées OneLogin viennent de rejoindre l’équipe : un avant-vente, qui était jusque-là basé en Grande Bretagne, un commercial sédentaire et un commercial terrain. De son côté, One Identity vient de compléter son équipe commerciale avec l’arrivée de quatre commerciaux. D’autres postes sont à pourvoir, notamment au marketing.

« Ces ouvertures de postes témoignent des bons résultats de la filiale française de One Identity, explique Didier Pasutto. La demande des clients est là. Nous avons dépassé les objectifs de 2021. On a besoin de bras car on peut encore faire beaucoup plus. »

De fait, la maîtrise des trois composantes principales des projets de gestion globales des identités et la disponibilité de l’ensemble de ces briques sous forme de service (SaaS) devraient lui ouvrir un certain nombre de nouveaux marchés, notamment sur le segment grands comptes.