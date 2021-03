L’achat d’Auth0 par Okta, pour un montant de 6,5 milliards de dollars, soulève des interrogations. Il s’agit de la troisième plus grosse acquisition de l’histoire de la cybersécurité. Certes, les développeurs en ont besoin mais les investisseurs sont préoccupés par le prix d’achat élevé et les perspectives de rentabilité.

Tout abord, à l’annonce de l’achat, avant-hier, les actions d’Okta ont chuté. Le titre de la société a perdu 32,22 dollars (13,36 %) pour passer à 209 dollars par action.

Rappelons qu’Okta est le troisième fournisseur pure player en cybersécurité, derrière CrowdStrike et Palo Alto Networks, avec une capitalisation boursière de 29,76 milliards de dollars.

Les CEO se sont voulus rassurants. En effet, Okta et Auth0 sont complémentaires du point de vue géographique. Okta se concentre sur les États-Unis alors que l’équipe d’Auth0 est répartie partout dans le monde et réalise 40 % de ses revenus à l’international.

« Le vrai concurrent d’Auth0, ce sont les entreprises qui développent leur propre logiciel d’identification », a déclaré Frederic Kerrest, co-fondateur d’Okta, aux investisseurs, lors de l’annonce de l’acquisition mercredi mais « Les gens commencent à réaliser que le fait de le construire eux-mêmes leur logiciel d’identification et de l’entretenir, de le garder à niveau et de le gérer n’est pas si simple ». En outre, Eugenio Pace, CEO et co-fondateur d’Auth0, souligne que « de plus en plus de développeurs recommandent d’utiliser Auth0 pour l’authentification plutôt que de construire un outil tout seul ».

Côté technologie, « Okta et Auth0 ont rarement été en concurrence directe. Les directions informatiques semblent préférer Okta et les développeurs Auth0 », selon Todd McKinnon, co-fondateur d’Okta.

Ont-ils convaincu les investisseurs ? Il semblerait que oui car l’action d’Okta est remontée hier à 227,97 dollars.