Le fonds IK Partners annonce être entré en négociation exclusive pour la cession de Nomios au Français Keensight Capital. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés mais l’offre de Keensight valoriserait l’intégrateur spécialisé dans la sécurisation des infrastructures informatiques 710 millions d’euros, selon une information de l’Informé, soit 17 fois son résultat brut d’exploitation prévu pour 2023. Actif dans sept pays européens via une vingtaine de bureaux, le groupe Nomios, basé aux Pays-Bas, devrait réaliser plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année avec un effectif de plus de 600 personnes.

Le prix élevé proposé par Keensight valorise la forte croissance enregistrée par Nomios au cours des dernières années. Le groupe a plus que triplé de taille en l’espace de six ans. Depuis fin 2020, le groupe est dirigé par Sébastien Kher, le dirigeant-fondateur de Nomios France. Celui-ci avait adossé son entreprise au groupe néerlandais Infradata en 2016 en échange d’une part de son capital. Il avait aussi obtenu de garder le contrôle opérationnel de son entreprise. Sa croissance a été telle que le groupe lui ont confié sa direction opérationnelle avec comme mission d’appliquer les recettes du succès de Nomios France au reste du groupe.

L’Informé souligne que le fonds IK Partners s’était préparé à céder Nomios pour la fin de l’année 2022. Mais la perte d’un contrat significatif par l’entreprise avait entraîné le report du dossier. Plusieurs grands noms du private equity, tels que Wendel, Bridgepoint et Vitruvian Partners, étaient sur les rangs, précise l’Informé.