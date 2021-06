En juillet 2016, Equistone Partners Europe prenait le contrôle de l’opérateur de services hébergés B2B. Adista. Cinq ans après, le fonds de capital-investissement cède sa participation à Keensight Capital.

Après l’intégration de Fingerprint Technologies en juillet 2020 et de Waycom en février 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros en 2020 et vise d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025. L’objectif de Keensight Capital est d’aider l’entreprise dirigée par Patrice Bélie à atteindre cette cible en soutenant sa stratégie de développement de l’offre « one-stop shop » par croissance externe et intégration de compétences et de solutions élargies.

Les actionnaires minoritaires historiques d’Adista (GEI et Institut Lorrain de Participation) s’inscrivent également dans ce nouveau projet, ainsi que les fondateurs de l’entreprise, Gilles et Pascal Caumont, toujours présents au comité de surveillance de l’entreprise. Keensight Capital a également invité certains de ses partenaires, parmi lesquels FEF (Franco Emirati Fund, partenariat de co-investissement entre le fonds souverain d’Abou Dabi Mubadala et Bpifrance), à participer à l’opération.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Keensight Capital en tant qu’actionnaire majoritaire et partenaire des prochaines étapes du développement d’Adista. Ce passage de flambeau s’inscrit dans une dynamique évidente pour l’entreprise, qui a doublé son chiffre d’affaires depuis 2016 et qui a l’ambition d’en faire autant d’ici 2025 », commente dans un communiqué Patrice Bélie. « Au nom des équipes d’Adista, nous tenons à remercier Equistone pour ce que nous avons accompli ensemble au cours des années passées et à accueillir chaleureusement Keensight Capital pour écrire les prochaines pages de l’histoire du groupe Adista. »

« Compte tenu de notre expertise sectorielle Tech et de notre repérage pro-actif des sociétés européennes, nous avions identifié Adista depuis plusieurs années et avons pu tisser un lien fort avec Patrice et ses équipes, ce qui nous a permis de mener à bien cette opération et de nous projeter dans l’avenir d’Adista. », ajoute de son côté Philippe Crochet, Managing Partner chez Keensight Capital.