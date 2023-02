Nomios se développe en Europe du Sud en finalisant l’acquisition du spécialiste de la cybersécurité italien Aditinet. Basée à Rome et à Milan, l’entreprise partage beaucoup de traits communs avec Nomios. Fondée elle aussi en 2004, elle présente le même profil de société d’intégration et de services spécialisée dans la cybersécurité. Elle est par ailleurs partenaire Diamond de Palo Alto Networks, le fournisseur choisi par Namios pour ses offres de SOC managée et de services d’accès à distance sécurisés (SASE) notamment. Aditinet un acteur de poids sur le marché transalpin avec un chiffre d’affaires de 40M€ et plus de 150 clients.

« Nous voyons d’énormes synergies en terme de portefeuille de solutions technologiques et de services apportés aux clients », commente dans un communiqué Sébastien Kher, PDG de Nomios. « Non seulement l’acquisition d’Aditinet apporte au groupe Nomios une expertise significative et une solide base de clients en Italie, mais elle nous permet également d’ajouter de nouveaux services tels que les tests d’intrusion que nous pouvons désormais proposer à notre base clients. »

« Nomios apportera son envergure et son expertise européennes pour accélérer davantage notre croissance sur le marché italien », ajoute Paolo Marsella, PDG d’Aditinet. « Nous sommes impatients de profiter immédiatement du fameux Modern SOC de Nomios et également de nous appuyer sur leurs nombreuses références en SASE. Nous voyons beaucoup de discussions autour de ces sujets sur le marché, et nos nouveaux collègues de Nomios ont déjà prouvé qu’ils savaient y répondre ».

Nomios précise que l’ajout d’Aditinet porte son chiffre d’affaires annuel autour de 400 millions d’euros, avec un effectif consolidé de plus de 600 personnes sur ses sept marchés européens.