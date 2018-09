Niji a réalisé les applications mobiles iOS et Android des Magasins U intitulées « Y’A Quoi Dedans » visant à éclairer davantage les consommateurs sur la composition de leur alimentation.

En collaboration avec TBWA\Paris pour la conception puis le design, et à travers des interactions continues avec tout l’écosystème du projet, Niji a architecturé et développé – en mode agile – les applications iOS et Android « Y’A Quoi Dedans » des Magasins U. L’ESN bretonne a pris en charge la partie back-office de l’application « afin d’offrir aux utilisateurs performance et fiabilité, ainsi que des temps de réponse adaptés aux différents cas d’usage ». Un projet comportant pour Niji de gros enjeux liés à la gestion des données puisque, pour couvrir des centaines de milliers de références alimentaires toutes marques confondues, les Magasins U ont collaboré avec Open Food Facts, première base de données open source de produits de consommation. Système U a bénéficié de toutes les méthodes et processus (sprints agile, phase d’intégration forte, testing et recette) de la Digital Software Factory de Niji.

« Nous avons réalisé les applications « YA Quoi Dedans » avec pour objectif d’offrir aux utilisateurs la meilleure expérience mobile possible dans l’obtention rapide des informations de composition des produits qu’ils consomment. Depuis plus de 17 ans, Niji accompagne ses clients dans leur transformation, de l’idée à la réalité, et fait naître ainsi de nouvelles applications innovantes, taillées pour les usages d’aujourd’hui. Nous sommes très fiers du travail accompli conjointement avec les Magasins U », explique dans un communiqué Jérémie Manigne, directeur général exécutif de la société.