L’arrivée de Netsuite en France fin 2015 devait bouleverser le marché des ERP, l’éditeur affichant alors clairement l’ambition de s’imposer rapidement comme l’un des leaders du marché français. L’éditeur américain, qui se présente comme le numéro un mondial des ERP SaaS, s’était pour cela associé à Capgemini avec lequel il avait signé un accord de distribution exclusif pour la France. Deux ans plus tard, la conquête par Netsuite du marché français semble au point mort. Cloud ERP Solutions, la filiale créée par Capgemini pour orchestrer l’implantation de Netsuite en France et développer le marché a été dissoute en novembre dernier. Que s’est-il passé ?

Selon le site erp-infos, Oracle, qui a racheté Netsuite mi-2016, n’a pas vu d’un bon œil l’exclusivité accordée à Capgemini et a souhaité revenir dessus. Capgemini a donc fini par transiger en cédant à Oracle le contrôle de sa filiale mais cela a pris du temps. Et pendant les négociations, il ne s’est apparemment pas passé grand-chose. Les comptes 2016 de Cloud ERP Solutions font apparaître un excédent d’exploitation négatif de 1,8 M€ pour un chiffre d’affaires d’à peine plus de 700 K€. La société avait en effet programmé pas mal de dépenses (notamment en localisation et en communication/marketing) mais n’a semble-t-il pas véritablement eu le temps de s’attaquer au développement commercial, ni de recruter les effectifs prévus initialement.

Maintenant qu’il a de nouveau toutes les cartes en mains, Oracle a relancé un processus de recrutement de partenaires et embauche. L’éditeur a ainsi annoncé l’agrément d’un premier partenaire, l’intégrateur Audaxis, pour la distribution de Netsuite en France. Ce dernier revendique déjà six projets Netsuite en production et prévoit de signer une dizaine de références supplémentaires cette année.