Pure player JDEdwards jusqu’en 2017, l’intégrateur de solutions ERP a décidé de se diversifier à partir de cette période. D’abord en signant avec Epicor et rapidement en devenant partenaire de NetSuite. Le premier partenariat a rapidement tourné court – « faute de clients » – tandis que le second a tellement bien fonctionné que l’intégrateur se retrouve aujourd’hui dans la position enviable de premier partenaire Netsuite en France avec seize consultants formés sur la solution et dix-sept projets signés. L’intégrateur estime qu’il influence à lui tout seul la moitié des ventes de NetSuite en France.

Pour expliquer le succès de b.Workshop dans l’intégration de projets NetSuite, François Montandon, son directeur associé met en avant les atouts intrinsèques du produit : sa technologie nativement cloud, son expérience utilisateur « bluffante », sa facilité de paramétrage qui raccourcit la durée des projets – 3 à 8 mois suffisent –, son interopérabilité avec les autres solutions de backoffice… Avec une dynamique de croissance de l’ordre de 50% par an sur NetSuite, b.Workshop continue d’investir fortement sur la solution via le recrutement de jeunes consultants.

Bien qu’en forte croissance, l’activité NetSuite reste toutefois modeste pour l’intégrateur, qui tire encore plus de 80% de ses revenus de son activité historique de prestation de services autour de JDEdwards. Une activité qui, bien que plus mature, continue de progresser à un rythme non négligeable. b.Workshop peut s’appuyer pour cela sur un parc clients très fidèle d’une quarantaine de clients qui, outre des prestations de maintenance et d’expertise, lui confient régulièrement des nouveaux projets. « JDEdwards reste très dynamique, avec beaucoup de nouveautés, une technologie qui reste à jour et une bonne capacité à s’interfacer avec des solutions tierces, y compris parmi les plus récentes », explique en substance François Montandon.

Mis en confiance par l’expérience NetSuite, l’intégrateur a décidé de poursuivre sa diversification en signant trois nouveaux partenariats. Il vient ainsi de démarrer avec le spécialiste de la gestion de trésorerie Kyriba, qui a développé un connecteur pour NetSuite, avec Esker, pour la dématérialisation de factures, et avec Allout, un spécialiste de la sécurité applicative lié à JDEdwards. « L’idée c’est de pouvoir proposer des briques additionnelles aux deux ERP que nous mettons en œuvre », note François Montandon. Moyennant quoi, b.Workshop se positionne désormais comme un spécialiste de la digitalisation du backoffice, ce qui est moins restrictif qu’intégrateur d’ERP.

Après avoir achevé son exercice 2019 sur un chiffre d’affaires de 7,3 M€, en croissance de 10%, b.Workshop vise 8, 5 M€ pour 2020, soit une croissance de 16%. Son effectif devrait continuer de grandir, passant de 65 personnes actuellement à plus de 75 d’ici à la fin de l’année.