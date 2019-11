La division d’Oracle, éditrice d’un ERP SaaS pour les entreprises de taille intermédiaire, réunissait ses clients et partenaires le 29 octobre à Paris au George V pour la deuxième édition de sa conférence annuelle SuiteConnect Paris. Un événement qui a rassemblé 200 participants, selon Eric Liard (photo), directeur des ventes France de NetSuite. À cette occasion, NetSuite a annoncé SuiteSuccess, une déclinaison préconfigurée de son offre pour les plus petites entreprises. Cette solution se caractérise par un cycle de vente et un délai d’implémentation raccourci par rapport à son offre traditionnelle.

Autre annonce, qui concernait directement les partenaires : l’introduction en France de son nouveau programme partenaires, SuiteLife. Ce programme se caractérise par notamment par le renforcement de la hotline mise à disposition des partenaires et par la remise de pass pour son événement annuel qui se tiendra en mai prochain à Las Vegas. Mais l’innovation se situe surtout du côté de la formation en ligne avec la disponibilité de nouveaux supports et l’ajout de nouveaux modules. But avoué : permettre aux nouveaux partenaires de signer rapidement leurs premières affaires et aux partenaires déjà engagés de grandir plus vite.

NetSuite distingue deux types de partenaires : les intégrateurs qui n’interviennent que sur l’implémentation de ses solutions et les revendeurs (solution partner) qui couvre tout le cycle de vente, du conseil à la hotline, en passant par la vente et l’implémentation. En France, ils seraient une quinzaine d’intégrateurs, parmi lesquels Capgemini – qui a été un temps l’importateur exclusif de NetSuite en France – Accenture, Deloitte… Quant aux revendeurs, ils ne seraient qu’une dizaine, NetSuite n’ayant commencé à contractualiser avec les premiers qu’il y a un an. NetSuite n’en dévoile pas la liste, hormis Lojelis, qui fait partie des premiers à avoir rejoint son programme SuiteLife. Mais nous en avons identifié quelques-uns tels que Audaxis, Apsys, PartnerSI, Gembaware ou Bworkshop.

Interrogé sur le nombre des clients NetSuite en France et le rythme de sa croissance, Eric Liard ne donne aucune précision. Seules informations officielles : NetSuite équipe 25% des entreprises du Next40 (liste des 40 startups les plus prometteuses de la french tech), enregistre une accélération de ses ventes depuis plusieurs mois du fait d’une visibilité accrue et s’appuie sur une équipe d’une soixantaine de personnes pour ses opérations en France.