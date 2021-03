NetApp réorganise sa direction des ventes pour « aborder de manière plus agressive les marchés et segments clés tout en atteignant de nouveaux clients et partenaires ».

Rick Scurfield se voit confier la direction commerciale de la société. Entré en 2002, chez NetApp, il était jusqu’à présent en charge des principaux clients mondiaux des secteurs de la finance, de l’automobile, de la santé, de la high-tech ainsi que des fournisseurs de service et du secteur public US. Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la mise en place d’une nouvelle stratégie de mise sur le marché plus orientée vers le cloud hybride et la numérisation. A ce titre, il aura la responsabilité des ventes directes ainsi que du channel.

Alex Wallner, un autre vétéran de NetApp, jusqu’à présent SVP Worldwide Enterprise and Commercial Field Operations, assurera le rôle nouvellement créé de SVP, International. Il prendra en charge l’exécution de toutes les activités de mise sur le marché pour les régions EMEA, APAC et Amérique latine. Il aura notamment pour mission de développer la présence de la société auprès des clients internationaux.

« Avec le rythme incessant des changements actuels, la vitesse est le nouvel impératif. C’est ce qu’exigent les organisations qui tentent de mettre leurs données au service de l’innovation et de garder une longueur d’avance sur la courbe du numérique », explique dans un communiqué le président de NetApp, César Cernuda. « Nous mettons en œuvre ces changements pour mieux répondre à leurs besoins. Nous proposerons bientôt un modèle d’engagement personnalisé, basé sur les données, qui permettra à nos clients actuels et futurs de se déplacer à la vitesse de l’éclair, et de nous aligner sur la nouvelle façon dont ils souhaitent s’engager avec leurs partenaires de solutions. »

Les changements apportés à l’équipe de direction des ventes devraient être tous effectifs d’ici le 1er mai 2021. A cette date, l’évolution de NetApp vers un modèle de mise sur le marché basé sur les données et une organisation des ventes basée sur le cloud devrait être un processus continu précise le communiqué