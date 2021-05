Netapp annonce la mise en place d’une évolution de son programme partenaires. Cette nouvelle version du programme confirme l’orientation Cloud de la stratégie et la volonté de Netapp d’aller vers une spécialisation de ses partenaires, explique en substance Franck Risbec, directeur channel Europe du Sud du spécialiste du stockage. Netapp avait en effet dévoilé trois premières spécialisations l’année dernière : Cloud Preferred, FlexPod, SAP. Des spécialisations qui ont d’ores et déjà été adoptées par une vingtaine de partenaires sur les quelque 200 actifs qu’il compte en France. La plus recherchée est restée longtemps la spécialisation FlexPod mais Cloud Preferred est en train de monter en puissance, selon Franck Risbec

Aujourd’hui Netapp ajoute six spécialisations : intelligence artificielle/apprentissage machine ; protection de la donnée, sécurité de la donnée ; fournisseur de services hébergés, infrastructure et Spot (du nom de la technologie d’optimisation de charges de travail cloud que le fournisseur a rachetée en juin 2020). Des spécialisations qui ne sont pas directement adossées à ses produits mais plutôt à des solutions pouvant englober des technologies tierces et qui visent à mettre en avant les partenaires qui lient leur activité à ses technologies et notamment à son offre d’hybridation Data Fabric.

À terme, Netapp souhaite que le plus grand nombre possible de partenaires migrent vers ces spécialisations. À cet effet, Netapp prévoit d’indexer le niveau de ses remises sur le nombre de certifications détenues.

Dans le cadre de cette évolution de son programme partenaires, Netapp a également annoncé une refonte de ses certifications services (Support service certified) avec la création de certifications Lifecycle Services, qui validera la capacité des partenaires à accompagner leurs clients sur toutes les technologies Netapp, et NetApp Keystone Services (qui permet aux hébergeurs de bénéficier de la mise à disposition de l’ensemble du portefeuille Netapp sans avoir à investir en acquisition).

Netapp a également annoncé une refonte de son localisateur de partenaires NetApp, de nouvelles récompenses pour ses nouveaux partenaires et une nouvelle structure de hiérarchisation des partenaires. Ceux-ci troqueront leurs actuels statuts Star, Platinum, Gold et Registred actuels pour une nouvelle nomenclature simplifiée : Premium, Advanced et Authorized. La transition vers cette nouvelle structure de hiérarchisation devrait se traduire par une légère baisse du nombre de partenaires certifiés – qui passeraient de 200 à 180.

Les tenants et aboutissants de ces évolutions devraient être annoncés prochainement.

Franck Risbec indique que le nombre des partenaires Netapp est resté stable l’année dernière en France avec toutefois quelques nouveaux partenaires qui ont rejoint son programme tels NeoVision, un spécialiste en intelligence artificielle grenoblois, et plusieurs hébergeurs.