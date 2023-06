Le cabinet de conseil Deloitte annonce être entré en négociation exclusive en vue d’acquérir l’ESN spécialisée dans le Cloud Neoxia et sa filiale Skale 5. Créée en 2000 par son actuel PDG Gilles Mergoil (photo), Neoxia s’est spécialisée dans le courant des années 2010 dans l’accompagnement des entreprises dans et sur le Cloud public. Groupe de 250 personnes, réalisant 23 M€ de chiffre d’affaires annuel, Neoxia dispose des plus hauts niveaux d’expertise sur AWS, GCP et sur la partie data d’Azure.

De son côté, Deloitte a également une practice cloud d’une cinquantaine de personnes, pilotée par Thibaut de la Bouvrie, mais essentiellement tournée vers le conseil stratégique, quand Neoxia est à 90% orienté conception, mise en œuvre et infogérance d’architectures cloud. Deloitte France souhaitait monter en puissance sur cette partie mise en œuvre et exploitation, une activité beaucoup plus développée dans les autres filiales du groupe qu’elle ne l’est en France, détaille Gilles Mergoil.

Neoxia travaillait depuis des années avec les grands cabinets de conseil tels que Deloitte sur les phases amont de ses projets pour leur expertise métier. Cette situation lui convenait mais l’entreprise aspirait toutefois à des projets plus importants et plus transformants que n’étaient pas prêts à lui confier les clients. C’est l’opportunité que lui offre ce projet d’acquisition. En outre, Neoxia anticipe des synergies importantes entre son activité et celles de Deloitte dans la partie cyber et le conseil en soutenabilité.

Dernier point à avoir emporté l’adhésion de Gilles Mergoil et de ses principaux associés – Jean-Baptiste Paccoud, directeur général de Neoxia, et Jean-Pierre Chamarande, directeur général de Skale 5 : le fonctionnement et la gouvernance de Deloitte, organisation constituée de cabinets membres indépendants, détenus par des « partners », en prise directe avec les clients et maîtres de leur proposition de valeur.

Il est ainsi prévu que Gilles Mergoil, Jean-Baptiste Paccoud et Jean-Pierre Chamarande rejoignent Deloitte en tant que partners, Gilles Mergoil prenant la direction des opérations de l’ensemble du périmètre cloud de Deloitte avec Thibaut de la Bouvrie comme adjoint. Les marques et les locaux seront conservés, les équipes de Deloitte rejoignant celles de Neoxia dans ses bureaux des Champs Elysées à Paris.

L’opération, qui doit encore recevoir le feu vert des différentes instances représentatives, devrait être finalisée fin septembre-début octobre.