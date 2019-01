Neoxia a un nouveau directeur général en la personne de Jean-Baptiste Paccoud, qui remplace Gilles Mergoil. Ce dernier conserve la présidence de l’ESN. Jean-Baptiste Paccoud continuera, en parallèle, à piloter l’entité Digital Factory qu’il dirige depuis 2015 et qui compte près de 60 collaborateurs.

Jean-Baptiste Paccoud a pour mission de piloter à la fois le développement de Neoxia avec un objectif de croissance qui devrait se maintenir autour de 25% par an, et la structuration de l’équipe qui s’étoffe en moyenne de 25 collaborateurs chaque année depuis 2017. Il a également pour objectif de poursuivre la complémentarité entre les trois activités de Neoxia et de renforcer la valeur ajoutée délivrée aux clients. « Aujourd’hui, la complémentarité entre nos 3 activités est une réalité dont nos collaborateurs profitent énormément et que nos clients de toute taille apprécient particulièrement. Avec Gilles Mergoil, président-fondateur de Neoxia, nous souhaitons accélérer le développement de Neoxia tout en conservant notre positionnement d’ESN atypique et en restant toujours en pointe sur les vrais challenges technologiques du moment », commente dans un communiqué Jean-Baptiste Paccoud.

Diplômé de l’EM Lyon en 2009 et âgé de 33 ans, le nouveau directeur général a démarré sa carrière chez Accenture, l’a poursuivie au sein de la direction conseil d’AXA, avant de s’intéresser aux technologies et aux nouveaux usages associés. Il a ainsi rejoint en 2010 LN Square (racheté par le groupe Genius en 2012), un spécialiste de la réalisation d’applications mobiles, pour développer un portefeuille de projets mobiles et l’offre de conseil associée. En 2012, il est entré chez Neoxia pour structurer l’offre mobilité, développer l’équipe et animer le portefeuille de clients et projets. Jean-Baptiste Paccoud a en parallèle développé un studio d’expertise UX/UI pour soutenir les équipes de développement. Promu associé de la société en 2015, il a pris les rênes de l’entité Digital Factory.