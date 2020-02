Après avoir migré avec succès du métier de vendeur de solutions IT à celui de MSP (fournisseur de service infogérés) au milieu des années 2010, Efisens s’efforce désormais de se positionner comme un MSP d’infrastructures hybrides. « On a un vrai savoir-faire dans l’infogérance externalisée d’infrastructures sur site. L’enjeu est de capitaliser sur ce savoir-faire en évoluant vers les infrastructures de cloud public », expose Nelson Ribeiro Gomes, directeur innovation d’Efisens (ex-directeur de la division Cloud de Tech Data qui a rejoint Efisens en mars 2019). En cours de déploiement depuis 9 mois, cette stratégie repose sur trois piliers : la montée en compétence des équipes existantes, le recrutement de nouveaux clients et le marketing.

« Pour infogérer des infrastructures de cloud public, on a plus besoin de consultants et d’architectes compétents en DevOps et en conteneurisation que d’administrateurs systèmes et réseaux », poursuit Nelson Ribeiro Gomes. D’où la création d’un centre d’expertise interne ayant vocation à faire monter en compétences les collaborateurs sur ces technologies. Un programme de formation individuel a été assigné à chacun d’entre eux.

Dans le cadre de ce programme, certains ont été incités à passer des certifications sur les offres Microsoft Azure, Nutanix et Fortinet. « Ces trois éditeurs ont été choisis pour leur technologie compatible cloud hybride, justifie Nelson Ribeiro Gomes. Car notre transition vers le Cloud public, ne signifie pas que l’on va demander à nos clients de jeter leurs infrastructures sur site à la poubelle. On va les inciter à les rendre hybride en les couplant progressivement avec le Cloud public. Nutanix permet cette intégration native avec le Cloud de Microsoft, de même que Fortinet sur la partie sécurité ».

À noter que Microsoft, Nutanix et Fortinet sont partie prenante dans l’effort de transition d’Efisens, auquel ils participent via la mise à disposition de ressources documentaires et humaines. En quelques mois, Efisens est ainsi passé de 4 à 10 collaborateurs détenteurs des plus hauts niveaux de certification sur Azure. Et le nombre de certifiés sur l’offre Workspace de Microsoft a augmenté dans les mêmes proportions. Efisens vise d’ici à la fin du mois de février une trentaine de personnes certifiées sur les différentes technologies Microsoft et trois personnes certifiées sur Nutanix et sur Fortinet.

En parallèle de cet effort de formation et de certification, Efisens a également mis en œuvre un plan de développement commercial. L’équipe commerciale a été entraînée à identifier les besoins des clients et à argumenter sur le Cloud hybride. Et, toujours avec le concours de ses trois partenaires Microsoft, Nutanix et Fortinet, Efisens a identifié une liste de 200 entreprises de taille intermédiaires (250 à 2.000 collaborateurs) qu’elle prospecte activement. Il s’agit d’une nouvelle cible pour Efisens, dont le fonds de commerce repose plutôt sur des PME de 10 à 100 postes. Mais le MSP est encouragé dans cette voie par ses partenaires qui peinent à adresser cette cible qu’ils jugent néanmoins à fort potentiel.

Cette stratégie est complétée par un plan marketing ambitieux intégrant un volet digital, la refonte du site Web, et une campagne de communication multicanale. Sous l’impulsion de son directeur de l’innovation, en collaboration avec une agence digitale, Efisens a entrepris de reconstruire son univers de marque autour du cloud hybride et de déployer une stratégie dite d’Inbound marketing, visant à faire venir les prospects à lui via les réseaux sociaux et son site web. Celui-ci est en cours d’enrichissement (contenu, livres blancs) et sera refondu à partir du mois de mars.

Efisens a réalisé 11,8 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice clos fin mars 2019 avec un effectif qui a atteint 97 collaborateurs en janvier dernier. Pour l’exercice en cours, Nelson Ribeiro Gomes évoque une légère croissance et une rentabilité accrue malgré les investissements de ces derniers mois.