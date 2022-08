À l’heure où Microsoft s’apprête à évincer une bonne partie de ses partenaires historiques de son programme partenaires, certains continuent malgré tout de tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de l’infogéreur Efisens auquel Microsoft vient d’attribuer le prix du partenaire Microsoft de l’année 2022 pour la France dans la catégorie SMB. Un prix qui récompense la mirobolante croissance de 95% qu’il a réalisé sur ses offres Office 365 et Azure au cours de l’année fiscale Microsoft (allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) et les quelque 150 nouvelles raisons sociales recrutées. Au passage, Efisens a enregistré une croissance de 23% de ses revenus sur son exercice clos le 31 mars dernier, à 16,6 M€.

Un rebond de croissance que l’infogéreur attribue au succès de sa stratégie de fournisseur de services infogérés (MSP) d’infrastructures hybrides. Initiée il y a trois ans, celle-ci s’adosse à Microsoft comme principale locomotive technologique. « On avait appréhendé Azure comme un moyen de passer en douceur d’une infrastructure traditionnelle à une infrastructure Cloud car il permet de garder ses infrastructures sur site en mode hybride en les interconnectant à ses infrastructures cloud », explique Nelson Ribeiro Gomes, directeur général délégué d’Efisens.

Aujourd’hui, Efisens va plus loin en proposant à ses clients non seulement de mettre leurs infrastructures dans le Cloud mais aussi d’utiliser des services cloud natifs (bases de données, bureau distant…) et, stade ultime, d’y loger leurs applications métiers. Autrement dit, ils sont en mesure de « moderniser en sécurité et à leur rythme le cœur de leur production ». Un point important pour Nelson Ribeiro Gomes qui estime qu’il faudra attendre au minimum une décennie pour voir apparaître des infrastructures entièrement cloud public.

Cette nouvelle approche de l’informatique de ses clients permet au passage à Efisens de gagner en productivité sur son métier d’infogéreur en rendant les parcs qu’il supervise moins chronophages en administration.

Bien entendu, Efisens a dû consentir d’importants efforts pour mettre en musique cette stratégie. Efforts d’adaptation, efforts de montée en compétence, efforts de compréhension de la stratégie Microsoft… « On n’aurait jamais réussi sans craquer le code du partenariat Microsoft », confie Nelson Ribeiro Gomes. La société a ainsi formé ses administrateurs systèmes et ses ingénieurs au Devops, a investi dans de multiples cursus de certification Azure mais aussi Office 365 – en développant son expertise sur la collaboration, la gestion des identités, la sécurité… La société a aussi investi dans ses outils, par exemple en développant une console de supervision qui permet de suivre les coûts d’exploitation des infrastructures hybrides de ses clients.

Fort de ces investissements et se sentant armé pour affronter sereinement le remodelage en cours du programme partenaires Microsoft, Efisens table sur un chiffre d’affaires de 20 M€ pour l’exercice en cours. L’objectif va être de monter en puissance sur la transformation des applications héritées – la société s’est rapprochée à cet effet d’une société spécialisée dans le développement : Red Fabric – et de faire remonter la part de la distribution dans le chiffre d’affaires. Maintenant que la stratégie cloud est bien assise et que ses équipes maîtrisent l’art d’interconnecter les solutions matérielles et cloud, Efisens entend accélérer sur le négoce pour recruter de nouveaux clients et ainsi alimenter son activité cloud.