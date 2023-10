Mitel annonce avoir finalisé l’acquisition d’Unify, la division de communications unifiées et de collaboration d’Atos. L’équipementier canadien était entré en négociation exclusive en janvier dernier avec l’ESN française, dans le cadre d’un plan de cession d’actifs d’un montant de 700 M€.

Suite à cet accord, Mitel revendique la position de numéro deux en termes de part de marché mondiale pour les communications unifiées d’entreprise et la première place dans la région EMEA. L’entité combinée compte plus de 5000 employés, 75 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et une communauté de plus de 5500 revendeurs.

« Unify apporte une forte empreinte géographique, un portefeuille riche, une expertise approfondie en entreprise et une équipe talentueuse qui complète parfaitement les atouts de Mitel », a déclaré Tarun Loomba, PDG de Mitel. La complémentarité est réelle, Unify étant mieux positionné sur les très grands comptes et apportant un solide socle de services professionnels managés. Unify apporte environ 3 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 550 millions d’euros en 2022 et une base de 40 millions d’utilisateurs.

La fusion des deux entreprises doit ouvrir des opportunités de ventes croisées pour le channel mais Mitel promet une transition fluide aux clients et partenaires. L’entreprise va établir des programmes de partenariat et d’alliance unifiés, une convergence des portefeuilles et des structures organisationnelles visant à « créer un ensemble d’offres et de programmes de classe mondiale », qui sera dévoilé début 2024. Le dirigeant d’Unify Marcus Hänsel prend le poste de directeur des ventes et dirigera les fonctions commerciales et de services de Mitel au niveau mondial.

Avec cette acquisition, Mitel double presque de dimension, ce qui lui permettra de mieux rivaliser avec ses grands rivaux comme Cisco. Une consolidation d’autant plus nécessaire que Microsoft continue de se tailler la part du lion, avec une part de marché qui dépasse maintenant 40% selon les derniers chiffres trimestriel d’IDC.