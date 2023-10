Le chiffre d’affaires mondial des communications unifiées et de la collaboration (UC&C) augmente de 6,9% au deuxième trimestre 2023, tandis que celui des plateformes de communication en tant que service (CPaaS) progresse de 13,2%. En volume (unités/lignes/licences/sièges), le marché se rehausse de 11,4% en glissement annuel, pour atteindre 620,7 millions de dollars. Aussi, le cabinet d’études IDC revoit-il ses prédictions annuelles à la hausse : +8,6 % en 2023, soit 64,7 milliards de dollars au total.

Au 2ème trimestre 2023, Microsoft continue de se tailler la part du lion. Ses revenus augmentent de 20% d’une année sur l’autre pour atteindre 6,8 milliards de dollars, soit une part de marché de 42,8%. L’ascension est d’autant plus remarquable que Microsoft ne pesait pas lourd sur le marché des communications unifiées avant 2019. Loin derrière, les revenus UC&C de Zoom augmentent légèrement (+2,5%) et s’élèvent à 1,1 milliard de dollars, soit une part de marché stable de 6,8%. Ceux de Cisco chutent de 19,3% pour atteindre 951 millions de dollars et une part de marché de 6%.

« Les besoins de collaboration à distance continuent d’évoluer avec le retour au travail, associée à de nouvelles innovations des fournisseurs, en particulier l’IA », commente Jitesh Gera, analyste chez IDC, dans un communiqué. « En outre, les solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) dans le cloud public intégrées à la téléphonie continuent de faire l’objet d’une forte demande. Les entreprises cherchent à unifier les canaux de communication en s’appuyant sur une base solide en matière de voix. Le marché du matériel est actuellement en mouvement, les fournisseurs cherchant à développer des équipements innovants pour les salles de réunion afin de compenser la forte baisse des téléphones IP et des systèmes de vidéoconférence d’entreprise ».

La messagerie continue de représenter la majeure partie du marché des CPaaS, maintenant sa part de 67% au 2ème trimestre 2023. Les revenus de ce segment sont de 3,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit une croissance de 13,2 %. Sur l’année 2023, les revenus CPaaS devraient augmenter de 12,4% pour atteindre 15,6 milliards de dollars, selon IDC, soit une révision à la baisse de 127 millions de dollars par rapport aux prévisions du 1er trimestre 2023.

Twilio continue de dominer le marché CPaaS avec une part de marché de 24,1%. Ses revenus ont augmenté de 15,8% d’une année sur l’autre. Sinch est en deuxième position avec 15,8% de parts de marché. Son chiffre d’affaires reste stable et atteint 600 millions de dollars au 2ème trimestre 2023.