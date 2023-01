La volonté d’Atos de se séparer d’actifs non stratégiques donne l’opportunité à Mitel de revenir sur le devant de la scène mondiale des communications unifiées. Le groupe canadien est entré en négociation exclusive avec le géant français pour racheter son activité Unify de communications unifiées et de services de collaboration. Atos avait lui-même acquis cette activité héritée de Siemens (Siemens Enterprise Communications) en 2015 pour 340 millions d’euros.

Unify pèse aujourd’hui plus de 500 M€ de chiffre d’affaires et emploie environ 3000 employés dans le monde. Sa gamme couvre les solutions sur site, cloud (UCaaS) et de centres de contacts cloud (CCaaS), ainsi qu’un large éventail de services managés. Ses solutions sont utilisées par près de 40 millions d’utilisateurs dans 90 pays.

Mitel, qui revendique une base de 35 millions d’utilisateurs, avait surpris en annonçant fin 2021 un partenariat avec RingCentral, cédant sa technologie UCaaS pour s’appuyer exclusivement sur celle du groupe américain (Ring Central MPV). Mitel reconnaissait ainsi un retard difficile à combler sur la partie cloud, préférant concentrer ses efforts sur l’activité sur site. Un segment qui décline tout en restant massif et que Mitel peut prétendre dominer avec un groupe combiné rassemblant 75 millions d’utilisateurs.

« Unify est un pionnier dans le secteur des communications unifiées et nos entreprises partagent une passion commune pour l’innovation, notamment axée sur la résolution des besoins réels des clients », souligne dans un communiqué Tarun Loomba, le PDG de Mitel. « L’ajout des services gérés mondiaux de Unify, de ses capacités verticales et de son excellence en matière d’ingénierie apporterait à Mitel de l’envergure, ainsi que de nouvelles expertises et capacités qui viendraient renforcer notre capacité à offrir choix et flexibilité aux clients dans le secteur très dynamique des communications d’entreprise », ajoute-t-il.

« Nous sommes heureux de cette annonce, qui marque une nouvelle étape importante dans l’exécution de notre programme de cessions et qui nous rapproche de l’objectif d’environ 700 millions d’euros que nous avons fixé il y a 7 mois », déclare pour sa part Diane Galbe, la directrice générale adjointe d’Atos.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Toutefois après ses deux précédentes cessions (participation dans Wordline et activités d’Atos Italia), Atos avait indiqué être parvenu aux deux tiers de l’objectif de son plan de cession. La vente d’Unify doit donc se situer sous les 230 M€, ce qui peut sembler modeste vu ses revenus.

Avec cette nouvelle cession, Atos retrouve toutefois de la marge financière avant la mise en œuvre de son plan de scission en deux entités, qui est prévue pour le troisième trimestre 2023.