Six mois après le rachat de Shortel, Mitel vient de dévoiler un programme partenaires unifié qui prend en compte les revenus mensuels récurrents générés par les partenaires dans le Cloud. Bien que déjà très développé en Amérique du Nord, le Cloud est encore balbutiant en Europe pour Mitel. Mais l’éditeur attend une croissance très importante de cette activité cette année y compris en Europe. Pour encourager ses partenaires traditionnels à migrer vers ses solutions cloud, Mitel a donc annoncé que leurs revenus Cloud s’ajouteront désormais au chiffre d’affaires qu’ils réalisent sur les solutions déployées sur site pour déterminer leur niveau de certification. Les ventes Cloud seront même surpondérées afin d’accélérer leur transition.

Au passage, Mitel annonce plusieurs évolutions importantes. Parmi elles, le développement du modèle « two-tier » qui aura pour effet de réduire drastiquement le nombre de partenaires gérés en direct au profit des grossistes. Moins d’une dizaine de partenaires devraient ainsi continuer à être servis en direct contre plusieurs dizaines actuellement, selon Bernard Etchenagucia, directeur général de Mitel France. Le grossiste a également pris la décision de rationnaliser le nombre de ses grossistes. En France, l’éditeur ne devrait en garder que trois : Alliance-Com, qui est actuellement son principal partenaire ; Westcon, qui a été sélectionné comme partenaire stratégique européen ; et ScanSource, partenaire historique de Shoretel. Enfin, le nombre de niveaux de certification a été revu à la baisse, passant de quatre à trois. Ainsi les niveaux Platinum, Gold et Authorized demeurent mais le niveau Silver disparaît.

Mitel revendique 200 partenaires actifs en France, dont deux Platinum (Orange Business Services et Spie) et une quinzaine de Gold (parmi lesquels Ineo, Axians, Hub One, Airbus, MC Group, Apps2Com, Foliateam, Hexatel et Bouygues Energies & Services). Hub One et Bouygues Energies & Services font partie de ses rares partenaires ayant déjà une activité Cloud développée. Déjà considéré comme le leader du marché des communications d’entreprise dans la région EMEA (source MZA), Mitel s’est hissé du sixième au deuxième rang mondial du marché de communications unifiées avec le rachat de Shoretel (source Synergy Research). En France, Mitel doit se contenter de la deuxième place du marché des communications d’entreprise derrière Alcatel (source MZA).

Avec Shoretel, Mitel a hérité de 300 millions de dollars de revenus annuels, dont une majeure partie de revenus récurrents réalisés via des solutions cloud. Ce qui lui a permis de porter ses revenus issus du Cloud de 8% à 20% de son chiffre d’affaires global. Mais Shoretel avait une présence encore limitée en Europe. En France, Shoretel ne comptait qu’une équipe de 6 personnes contre 150 déjà pour Mitel. L’éditeur commercialise déjà depuis deux une solution de type UCaaS (communication unifiée sous forme de service) baptisée MiCloud Flex (ex-MiCloud Enterprise). Cette offre multi-instance s’adressant aux grandes entreprises a déjà été adoptée par les magasins Auchan (35.000 positions déployées) et la SNCF. Mitel devrait prochainement compléter cette offre par une solution multitenant plus standardisée à destination des entreprises moyennes : MiCloud Connect.