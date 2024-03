Mistral AI est avide de trouver de nouveaux canaux pour la distribution mondiale de ses modèles. Après avoir annoncé le mois dernier un partenariat stratégique avec Microsoft pour proposer ses modèles d’IA sur Azure, la licorne française noue un autre accord pluriannuel avec le spécialiste du Data Cloud Snowflake.

Snowflake va ainsi accueillir les grands modèles de langage (LMM) de Mistral AI dans son Data Cloud et les proposer directement à ses clients via sa plateforme Cortex. Après Microsoft, il devient le second partenaire à proposer Mistral Large, le modèle le plus puissant tout juste lancé. Ce modèle commercial, qui n’est plus open source mais fermé, apporte un niveau de performance qui d’après les benchmarks se rapproche de GPT-4 d’Open AI.

« En s’associant à Mistral AI, Snowflake met l’un des LLM les plus puissants du marché directement entre les mains de nos clients, permettant à chaque utilisateur de créer des applications de pointe basées sur l’IA avec simplicité et évolutivité », commente Sridhar Ramaswamy, PDG de Snowflake, dans un communiqué.

« Les engagements de Snowflake en matière de sécurité, de confidentialité et de gouvernance s’alignent sur l’ambition de Mistral AI de mettre l’IA de pointe entre toutes les mains et d’être accessible partout », ajoute Arthur Mensch, PDG et co-fondateur de Mistral AI. « Grâce à nos modèles disponibles dans Snowflake Data Cloud, nous sommes en mesure de démocratiser davantage l’IA afin que les utilisateurs puissent créer des applications d’IA plus sophistiquées qui génèrent de la valeur à l’échelle mondiale. »

Avant l’officialisation de cet accord, Snowflake a participé en décembre dernier au tour de table de Serie A de Mistral AI. Cette levée de 385 M€ avait porté la valorisation de la startup à 2 Md$. Le montant de l’investissement, opéré via le fonds de capital-risque Snowflake Ventures, n’a pas été dévoilé. Microsoft a pour sa part investi 15 millions d’euros, suscitant une vague d’indignation à Bruxelles et une possible enquête de la Commission.