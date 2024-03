Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, annonce la création d’une division IA dirigée par Mustafa Suleyman et Karén Simonyan. Tous deux ont travaillé chez DeepMind, en tant que co-fondateur et chercheur. DeepMind a été rachetée par Google en 2014. Ils ont ensuite co-fondé la start-up Inflection en 2022, avant de rejoindre Microsoft à présent.

Suite à leur départ, la start-up Inflection vient de nommer un nouveau PDG : Sean White.

La nouvelle division IA de Microsoft se concentrera sur l’amélioration de Copilot, Bing et Edge, ainsi que sur la recherche, annonce Satya Nadella (cf. photo).

« Notre innovation en matière d’IA continue de s’appuyer sur notre partenariat le plus stratégique et le plus important avec OpenAI », déclare le PDG de Microsoft, qui invite les investisseurs à modérer leurs attentes quant aux revenus tirés de l’intelligence artificielle.

Le média britannique The Register souligne que la manière de travailler de Mustafa Suleyman a été remise en question fin 2019, à la suite de plaintes portant sur l’intimidation du personnel, en particulier de femmes. Margaret Mitchell, chercheuse en IA et responsable de l’éthique chez Hugging Face, a travaillé chez Google et Microsoft, et a exprimé publiquement son inquiétude quant à la nomination de Mustafa Suleyman au sein de la firme de Redmond.