Un an après un premier tour de financement de 225 M$, la startup d’IA générative Inflection AI est parvenue à réunir un montant colossal de 1,3 milliard de dollars. Le nouveau tour de table a été mené auprès d’investisseurs incluant Microsoft, des personnalités de la tech comme Reid Hoffman (co-fondateur de LinkedIn), Bill Gates (co-fondateur de Microsoft) et Eric Schmidt (ex PDG de Google), ainsi que Nvidia comme nouvel entrant. Selon Reuters, l’accord comprends des apports en cash et en crédits cloud et valorise l’entreprise 4 Md$.

Basée à Palo Alto en Californie, Inflection AI a été fondée en 2022 par Mustafa Suleyman, Karen Simonyan et Reid Hoffman, anciens de DeepMind, Google, OpenAI et Meta. Inflection AI se fixe pour objectif de développer un assistant personnel d’IA baptisé Pi pour « Personal intelligence ». La première version lancée en mai dernier repose sur le grand modèle de langage propriétaire Inflection-1.

Les nouveaux fonds levés serviront à développer les infrastructures de calcul informatique de la startup, lui donnant aussi un accès privilégié au cloud de Microsoft et aux puissantes puces de Nvidia.

« Nous allons construire un cluster d’environ 22 000 GPU Nvidia H100. C’est environ trois fois plus de calcul que ce qui a été utilisé pour former tout GPT4. La vitesse et l’échelle sont ce qui va vraiment nous permettre de construire un produit différencié », a déclaré Mustafa Suleyman le co-fondateur et PDG d’Inflection AI.

Ce nouveau cluster en cours de déploiement serait selon la startup déjà d’une puissance proche du premier supercalculateur du TOP 500, le Frontier, le premier à avoir passé la barre de l’exaflops. Celui d’Inflection AI viserait à terme une puissance vingt fois supérieure avec 22 exaflops.

Le montant de la levée en fait la seconde plus grande transaction pour un studio d’IA, derrière les 10 Md$ investis par Microsoft dans OpenAI. C’est aussi l’occasion pour la firme de Redmond de diversifier ses investissements dans l’IA et de stimuler la compétition entre ses protégés.