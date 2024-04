Les tarifs de Microsoft Dynamics 365 vont augmenter le 1er octobre 2024. La firme de Redmond a publié vendredi une nouvelle grille tarifaire avec des augmentations allant de 9% à 16% selon les versions de sa suite applicative en mode SaaS, qui combine ERP, CRM, Marketing, Service Client et Gestion de la chaine d’approvisionnement. Le prix mensuel par utilisateur passera par exemple de 162 à 177 dollars (+9,2%) pour la Vente relationnelle et de 180 à 210 dollars (+16,7%) pour les fonctions Finance et Gestion de la chaine d’approvisionnement.

Microsoft justifie l’augmentation par les « centaines de nouvelles fonctionnalités et améliorations » apportées chaque année à la suite, notamment avec les nouvelles fonctions d’IA génératives intégrées dans Dynamics 365 Copilot.

Dans un billet de blog, Bryan Goode, Vice-président en charge des applications d’entreprise de Microsoft, explique que ces innovations ont contribué « à dynamiser l’expérience client grâce à des informations client en temps réel basées sur l’IA pour les spécialistes du marketing, les vendeurs et les agents de service ». Elles ont également « optimisé les opérations et les processus critiques grâce à des informations sur les données, une visibilité sur la chaîne d’approvisionnement et une automatisation de bout en bout des processus financiers ».

Le dirigeant souligne aussi que ces augmentations sont les premières sur Dynamics 365 depuis plus de 5 ans. Une augmentation qui ne surprend guère alors que les prix du SaaS ont eu tendance à augmenter plus vite que l’inflation ces dernières années. Salesforce avait également effectué un rattrapage de l’ordre de 9% en 2023.

Sur le dernier trimestre fiscal de Microsoft, l’activité Productivity & Business Processes, qui regroupe Office, Dynamics et Linkedin, totalisait 16,9 milliards de dollars de revenus sur un chiffre d’affaires global de 62 milliards de dollars. Dynamics 365 affichait l’une des plus fortes croissance avec une hausse des revenus de 24% contre 18% pour l’ensemble du groupe.