D’après une étude du cabinet britannique Vertice, intitulée « SaaS inflation index », les prix du SaaS en France augmentent deux fois plus vite que l’inflation des prix à la consommation en 2023. L’inflation sur les services SaaS est de 8,7% en 2023, contre 5% à 6% pour les biens de consommation, selon la plateforme britannique d’optimisation des coûts du cloud, mais la hausse moyenne des prix pratiqués par les éditeurs est de 12% tandis que les ventes ont augmenté de près de 18%.

Près de trois quarts des 16.000 fournisseurs de logiciels interrogés ont augmenté leurs prix en un an. « Le quart restant a réduit la taille de la remise moyenne accordée aux clients, augmentant ainsi les dépenses sans toucher au prix catalogue », précise l’étude.

Les logiciels de vente et de comptabilité ainsi que les outils de productivité sont ceux qui connaissent les plus fortes hausses de prix, d’après le cabinet londonien : +10% chez Salesforce, +15% chez Microsoft, +23% chez Webflow par exemple. Les hausses de prix sont plutôt de 7% en moyenne en ce qui concerne les logiciels RH et marketing.

57% des éditeurs recourent à des tactiques pour augmenter leurs ventes via la mise en avant d’offres packagées plus ou moins opaques. « Plus la tarification d’un fournisseur est opaque, complexe et divergente, plus la probabilité d’augmentation de ses tarifs est élevée », rapporte l’étude. « Le SaaS inclut une constellation complexe de packages, d’offres groupées et d’accords de licence qui rendent sa compréhension plus difficile ». Parmi ces tactiques, Vertice cite l’offre ‘bundle’ qui permet de vendre des fonctionnalités additionnelles et des logiciels supplémentaires que les entreprises n’auraient pas acheté. Le dégroupage permet de facturer chaque module, et la réduction des licences incluses dans l’offre de départ incite à faire monter le coût final. 28% des contrats ont été affectés par de la ‘shrinkflation’, c’est-à-dire que les éditeurs facturent le même prix pour des fonctionnalités réduites.

« L’optimisation des ressources commence par la collecte d’informations précises et de nombreuses questions aux fournisseurs, comme par exemple : Que paient d’autres entreprises comme la nôtre pour leurs licences ? », commente Eldar Tuvey, le PDG de Vertice, dans un communiqué.

L’an dernier, le cabinet Gartner jugeait déjà discutable les hausses à venir des prix du SaaS.