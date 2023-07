Salesforce va augmenter ses tarifs de 9% en moyenne dès le mois d’août : « la première augmentation en sept ans », précise le groupe. Résultat : le cours de l’action du géant américain de la gestion de la relation client (CRM) augmente de 4% suite à l’annonce.

Selon une étude menée par The ITAM Review, de manière générale, les hausses de prix des logiciels sont fortes cette année, allant jusqu’à +24%.

Salesforce a investi plus de 20 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle (IA). En mars, elle a officialisé son partenariat avec OpenAI. En juin, la société a lancé AI Cloud, une suite de fonctionnalités conçues pour intégrer de l’IA générative dans ses applications et flux de travail en mode SaaS. Le pack de base AI Cloud Starter est mis à disposition pour 360.000 dollars par an.

L’acteur CRM s’était aussi fixé pour objectif d’atteindre une marge d’exploitation de 25% (contre 20,4% actuellement). Rappelons qu’en début 2023, l’entreprise a lancé un plan de restructuration drastique pour supprimer 10% de ses effectifs, soient 7.000 licenciements.